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Samsung Galaxy S21 ailesinin bazı özellikleri gün yüzüne çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.09.2020 12:23 | Son Güncelleme

Yeni Note modellerinin ortaya çıkmasıyla birlikte gözler S serisine çevrildi. İşte Samsung Galaxy S21 ve S21+ ile ilgili ilk detaylar.

Samsung Galaxy S21 ailesinin bazı özellikleri gün yüzüne çıktı!

Samsung kısa bir süre önce gerçekleştirdiği etkinlikte yeni Note serisi modellerini tanıtmıştı. Güney Koreli üreticinin Note serisi modellerini tanıtmasının akabinde gözler bir kez daha S serisi modellere çevrildi.

Bilindiği üzere Samsung yeni S serisi modellerini her yeni yılın ilk çeyreğinde tanıtıyor. Önümüzdeki yıl da yani 2021’de de ilk çeyrekte S21 modelleri tanıtılacak.

Şimdiye kadar Galaxy S21 ve S21+ ile ilgili sızdırılmış öyle önemli detaylar bulunmuyor. Fakat merak edenler için geçtiğimiz gün bu iki modelin batarya kapasitesinin sızdırıldığını belirtelim.

İŞTE SAMSUNG GALAXY S21 VE GALAXY S21+'IN BATARYALARI

Çin kaynaklı Ningde Amperex Techlogoy Limited tarafından sızdırılan rapora göre Samsung Galaxy S21 modelinde 3380 mAh kapasitesine sahip ortalama bir batarya kullanacak.

Galaxy S21+ modelinde ise 4660 mAh kapasitesine sahip ortalamanın bir tık üzerinde bir bataryaya yer verilecek.

Şimdilik yeni S modelleri ile ilgili sızdırılan bilgiler bunlardan ibaret. Malum daha yeni yıla bile 3 aylı bir zaman dilimi var. Dolayısıyla yeni S serisinden önce yeni iPhone ve yeni Mate modellerini göreceğiz.

Dolayısıyla şimdilik yeni S modellerini merak etmek için biraz erken diyebiliriz. Fakat Samsung’un kullanıcılara öyle büyük bir sürpriz yapacağı da sanılmıyor. Muhtemelen S20 hatlarında biraz makyajlanmış bir telefon S21 olarak teknoloji tutkunlarına sunulacaktır.

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