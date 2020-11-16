Samsung Galaxy S21 ailesinin özellikleri gün yüzüne çıktı

Samsung Galaxy S21'in özelliklerine dair çok fazla iddia, çok fazla sızıntı gündeme geliyor. Teknoloji takipçileri iyi bilirler ki bu sızıntıların ve iddiaların bir kısmı, doğrudan uzak. Ancak Galaxy S21 ailesini oluşturacak Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra'ya ait son detaylı paylaşım, bize aktarılan bilgilerin doğru olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu gösteriyor. O sızıntı da Samsung Galaxy S21 ailesinin özelliklerinin neredeyse tümü bulunuyor.
Galaxy S21 ailesinin tüm özellikleri, yurt dışı kaynaklı bir haber sitesi aracılığıyla paylaşıldı. Sitenin birçok kaynaktan teyit ettiğini söylediği bilgilere göre Galaxy S21 ailesi Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra'dan oluşacak. Galaxy S21 plastik bir arka kapak ile gelecekken, Galaxy S21 Ultra'nın arka tarafının cam ile kaplı olacağı söyleniyor. Galaxy S21 Plus için ise henüz böyle bir bilgi mevcut değil. Telefonların tasarımlarında yine çıkıntılı kamera ve ekran üstü nokta kamera bulunacak. 5G destekli Snapdragon 875 ve Exynos 2100 Galaxy S21 ailesine güç verecek.
6,2 inçlik Galaxy S21'in pili 4.000 mAh kapasitesinde olacakken, 6,7 inçlik Galaxy S21 Plus 4.800 mAh, 6,8 inçlik Galaxy S21 Ultra ise 5.000 mAh kapasitesinde bir pil ile donatılacak. 25W hızlı şarj teknolojisi üç telefon tarafından da desteklenecek. Telefonların çözünürlüğü ise Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus için Full HD+ 120 Hz olarak listelenirken, Galaxy S21 Ultra için WQHD+ 120 Hz'lik bir ekran konuşulmakta. Ayrıca Galaxy S21 Ultra, Galaxy Note serisinin vazgeçilmez yardımcısı S Pen'i de destekleyecek. Fakat kutudan veya telefonun kendisinden S Pen çıkmayacak.
Galaxy S21 serisinin kamera özellikleri de öne çıkan diğer bir unsur. Haberde bahsedilenlere göre Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus, 12 MP ana kamera + 64 MP telefoto kamera + 12 MP ultra geniş açılı kameranın yer aldığı bir arka kamera kurulumu ile gelecek. Galaxy S21 Ultra'da ise işler farklılaşacak. Galaxy S21 Ultra 100 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 3x optik zoom yapabilen telefoto kamera + 10x optik süper telefoto kamera ile gelecek. Tabi iddialar bu yönde.
Samsung Galaxy S21 ailesinin renkleri de haberde yer aldı. Buna göre Galaxy S21; Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Grey ve Phantom White renk seçenekleri ile gelecek. Galaxy S21 Plus'ta ise renkler değişecek ve telefon Phantom Silver, Phantom Black ve Phantom Violet renklerine sahip olacak. Galaxy S21 Ultra ise Phantom Black ve Phantom Silver renkleriyle tüketicilerin karşısına çıkacak.
Samsung Galaxy S21 çıkış tarihi için ocak ayı konuşulmakta. Telefonların fiyatlarının ise Galaxy S20 ailesine oranla daha düşük olması bekleniyor. Tabi son karar Samsung'un. Siz Samsung Galaxy S21 ailesinin iddia edilen özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
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