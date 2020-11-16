Samsung Galaxy S21 ailesinin özellikleri gün yüzüne çıktı

Samsung Galaxy S21'in özelliklerine dair çok fazla iddia, çok fazla sızıntı gündeme geliyor. Teknoloji takipçileri iyi bilirler ki bu sızıntıların ve iddiaların bir kısmı, doğrudan uzak. Ancak Galaxy S21 ailesini oluşturacak Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra'ya ait son detaylı paylaşım, bize aktarılan bilgilerin doğru olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu gösteriyor. O sızıntı da Samsung Galaxy S21 ailesinin özelliklerinin neredeyse tümü bulunuyor.

İŞTE SAMSUNG GALAXY S21 AİLESİNİN ÖZELLİKLERİ

Galaxy S21 ailesinin tüm özellikleri, yurt dışı kaynaklı bir haber sitesi aracılığıyla paylaşıldı. Sitenin birçok kaynaktan teyit ettiğini söylediği bilgilere göre Galaxy S21 ailesi Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra'dan oluşacak. Galaxy S21 plastik bir arka kapak ile gelecekken, Galaxy S21 Ultra'nın arka tarafının cam ile kaplı olacağı söyleniyor. Galaxy S21 Plus için ise henüz böyle bir bilgi mevcut değil. Telefonların tasarımlarında yine çıkıntılı kamera ve ekran üstü nokta kamera bulunacak. 5G destekli Snapdragon 875 ve Exynos 2100 Galaxy S21 ailesine güç verecek.