Samsung Galaxy S21 çıkış tarihi ile şaşırtabilir

Galaxy S21 son zamanların hem sızıntı kaynakları tarafından hem de teknoloji otoriteleri tarafından fazlasıyla dile getirilen ismi. Bunun nedeni Samsung'un Galaxy S21'i tanıtacağı potansiyel tarihin oldukça yaklaşması. Telefonların resmi olduğu söylenen tanıtım videoları dahi sızıntılarda yerini aldı. Şimdi ise Samsung Galaxy S21 çıkış tarihi için yeni bir bilgi paylaşıldı. Buna göre Galaxy S21, çok yakında geliyor.

İŞTE İDDİA EDİLEN GALAXY S21 ÇIKIŞ TARİHİ

Samsung, iddialara göre Galaxy S21 ailesini 14 Ocak'ta tanıtacak. Hindistan'dan gelen bu bilgilere göre telefon, ülkede ise 29 Ocak tarihinde satışa sunulacak. Bu bir sürpriz. Zira Samsung, Galaxy akıllı telefonlarını genelde şubat ayında düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliği ile tanıtır. Anlaşılan o ki Güney Koreli şirket bu tarihi biraz geri çekmiş durumda.

SAMSUNG GALAXY S21 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

Samsung Galaxy S21 özellikleri için 6.2 inçlik FHD+ çözünürlüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran konuşuluyor. Bu telefon ve serinin diğer modelleri satışa sunulacakları pazara göre Snapdragon 888 veya Exynos 2100 işlemci ile donatılacak. S21 ve S21 Plus üç arka kamera ile, S21 Ultra ise dört arka kamera ile gelecek deniliyor. Bakalım 14 Ocak'ta yeni bir Samsung Galaxy Unpacked etkinliği ile karşılaşacak mıyız?

