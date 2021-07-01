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Samsung Galaxy S21 FE FCC'den geçti

01.07.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galaxy S21’in oldukça uygun maliyetli varyantı olacak olan Samsung Galaxy S21 FE FCC sertifikasından geçti. Bu da ürünün çok yakında piyasaya sürülmeye hazır olacağını gösteriyor.

Samsung Galaxy S21 FE FCC'den geçti

FCC listesi cihaz hakkında bazı özellikleri de ortaya çıkardı. Listede SM-G990U ve SM-G990U1 model numaraları karşımıza çıkıyor. Söz konusu telefon, iki Samsung şarj cihazıyla uyumlu olacak: EP-TA800 (25W) ve EP-TA845 (45W). Ancak daha önceki bir raporda ortaya çıktığı gibi, iki şarj aleti de cihazı satın almanız durumunda kutudan çıkmayacak. Yani bu şarj aletlerini ayrıca satın almanız gerekecek.

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Galaxy S21 FE

SAMSUNG GALAXY S21 FE'NİN ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy S21 FE daha önce Geekbench’te 8 GB RAM ile ve Snapdragon 888 yonga setiyle karşımıza çıkmıştı. Sızdırılan görseller, telefonun farklı renk seçenekleriyle geleceğini ve bir plastik arka yüze sahip olacağını göstermişti, ancak yine de üçlü kamera kurulumuna rağmen Galaxy S21 serisinin kamera adası tasarımı korunuyordu.

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Söylendiği kadarıyla Galaxy S21 FE, delikli selfie kameralı 120 Hz yenileme hızına sahip 6.41 inçlik Süper AMOLED ekrana sahip olacak. Uygun fiyatlı amiral gemisi önümüzdeki birkaç ay içinde, belki de Eylül veya Ekim aylarında piyasaya sürülecek. Apple’ın da lansman etkinliği yapacağı sonbahar dönemi teknoloji açısından oldukça dolu olacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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