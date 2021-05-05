Samsung Galaxy S21 FE ne zaman üretime girecek? Ünlü analist açıkladı

Samsung geçtiğimiz yıl, Galaxy S20 amiral gemisi akıllı telefon ailesinin giriş seviyesine Galaxy S21 FE modelini yerleştirdi. Galaxy S21 FE, amiral gemisi özelliklere sahip olmasına rağmen Galaxy S20'den daha uygun bir fiyata sahipti. Şimdi ise konuşulanlar arasında Galaxy S21 FE modeli var. Bu anlamda ünlü teknoloji analisti Ross Young'un önemli bir iddiası mevcut.

GALAXY S21 FE TEMMUZ AYINDA ÜRETİME GİREBİLİR

Ross Young, amiral gemisi Galaxy S21 serisinin Samsung Galaxy S21 FE olarak adlandırılan yeni giriş seviyesi cihazının bu yıl Temmuz ayından itibaren üretime gireceğini açıkladı. Young ayrıca, telefonun renk seçeneklerini de paylaştı.

İŞTE RENK SEÇENEKLERİ

Galaxy S21 FE, Young'ın iddiasına göre 4 farklı renk seçeneğine sahip olacak. Bunlar; Gri, Açık yeşil, Açık mor ve Beyaz olarak sıralanacak. Önceki raporlar Samsung Galaxy S21 FE'nin Galaxy S21 ile aynı tasarıma sahip olacağını söylüyor. Samsung'un Galaxy S21 FE'yi Ağustos ayında tanıtması bekleniyor.



