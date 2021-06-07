Samsung Galaxy S21 FE özellikleri ile neler sunacak?

Yakın zamanda yapılan bir sızıntı, S21 FE’nin geçen yılki Galaxy Note 20 serisinin halefi olarak gelebileceğini ima etti. Sızıntıyı yapan kaynak, şimdi telefonun ön ve arka tasarımını gösteren yeni görüntüler paylaştı.

İŞTE GALAXY S21 FE İÇİN SIZDIRILAN GÖRÜNTÜLER

Aşağıda yer alan görselde görebileceğiniz gibi, yakında çıkacak olan Galaxy S21 FE siyah, beyaz, zeytin yeşili ve mor olmak üzere en az dört renkte sunulacak. S21 ve S21 Plus modelleriyle daha fazla ortak noktaya sahip olacağı söylenmesine rağmen, S21 FE'nin S21 Ultra'ya daha çok benzeyeceği iddia ediliyor. Peki bu ne anlama gelebilir? S21 FE, S Pen desteğiyle mi gelecek? S Pen desteği ile gelip gelmeyeceğini teyit etmek için yeni raporları beklemek gerekecek.

Galaxy S21 plastik bir arka kapak ile geldi, bu da Galaxy S21 Fan Edition’ın arka panelinin aynı malzemeden yapılabileceğini gösteriyor. Sızdırılan fotoğraflarda telefonun arka sol üst köşesinde dikey üçlü kamera sistemi görülüyor. Kamera ünitesinin yanında ise bir LED flaş görülebilir. Öne doğru bakıldığında Galaxy S21 FE, Infinity-O ekran tasarımına sahip sportif ince çerçevelerle görülebilir. Cihazın sağ kenarında bir ses seviyesi düğmesi ve bir güç tuşu bulunuyor.