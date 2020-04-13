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Samsung Galaxy S21 gizli kamera iddiaları ortalığı karıştırdı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.04.2020 10:44 | Son Güncelleme

Ekran konusunda öncü olarak bildiğimiz Samsung şirketi, hiç durmadan yoluna devam etse bile önünde büyük bir engel var. Şirketin ön kameraları tasarım ile bütünleştirerek yeni bir cihaz üretmesi gerekiyor.

Samsung Galaxy S21 gizli kamera iddiaları ortalığı karıştırdı

Bildiğiniz üzere ön kameralarda bir dönem Apple cihazları önemli bir yer ediniyordu. Apple üretmiş olduğu iPhone akıllı telefonlarında çentik tasarıma da yer verdi ve böylece güçlü bir tasarım yarattı. Diğer şirketler ilk başlarda ön çentik kullanmaya başlasa bile daha sonra bundan kurtulmaya çalıştı.

SAMSUNG'TAN ÇENTİKSİZ AKILLI TELEFONLAR GELİYOR

Gelen yeni sızıntılara göre Samsung çentik olmadan %100 ekran gövde oranını oluşturabilecek akıllı telefonlar üretecek. Bunlardan ilki muhtemelen Galaxy S21 modeli olacak. Şirketin özellikle de bu modellerde %100 ekran gövde oranına ulaşması yüksek bir ihtimal gibi görünüyor.

Bazıları Samsung Galaxy Note 20 modeli ile ilgili de böyle bir beklenti içerisinde. Ancak Samsung yeni serilerde bu tür bir değişiklik yapmayacağını söylemedi. Belki de bu modellerde de sıfır çentik kullanılabilir. Ekran altı kamera teknolojisinin önündeki en büyük engel ön ekranda piksel oluşturma zorluğu. Ayrıca ön ekran ışığa engel de olabilir. Huawei ve Oppo gibi şirketlerin de yer aldığı bu rekabette bakalım ilk ekran altı kamera teknolojisini kim getirecek?

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Samsung Samsung Galaxy Samsung Galaxy S21 akıllı telefon

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