Samsung Galaxy S21'in fiyatını yanlışlıkla paylaştılar!

Samsung Galaxy S21 için artık nefesler tutuldu. Samsung 14 Ocak'ta düzenleyeceği etkinlik ile yeni Galaxy serisini sahneye çıkartacak. Fakat Galaxy S serisinin yeni modelleri tanıtılmadan önce sızıntılar aracılığıyla telefonların birçok özelliği gözler önüne serildi. Şimdi ise bir telekom firması tarafından Samsung Galaxy S21 fiyatlarının paylaşıldığı görüldü.

İŞTE ORTAYA ÇIKAN GALAXY S21 FİYATLARI

Gizmochina'nın haberine göre, Belçika merkezli bir telekom şirketi, internet sitesinde yaptığı güncelleme ile Galaxy S21'in fiyatını ortaya çıkardı. Bir Twitter kullanıcısı tarafından da paylaşılan o iddialara göre Galaxy S21 fiyatı 849 euro, Galaxy S21+ fiyatı 1.049 euro, Galaxy S21 Ultra fiyatı ise 1.399 euro olacak. Şirketin fiyatları yanlışlıkla sızdırdığı tahmin ediliyor. Zira fiyatların ortaya çıkmasıyla internet sitesindeki sayfalar kaldırılmış durumda. Ancak Twitter kullanıcısının ekran görüntüleri hala yerli yerinde duruyor.

SAMSUNG GALAXY S21 ÖZELLİKLERİ

Galaxy S21'in bazı özellikleri de söz konusu internet sayfasında görüntülendi. Buna göre akıllı telefon, 128 GB dahili depolama alanına sahip olacak ve gücünü Snapdragon 888 / (Avrupa pazarı için geçerli) Exynos 2100 işlemcisinden alacak. Serinin diğer telefonları 6,7 inçlik Galaxy S21+ ve 6,8 inçlik Galaxy S21 Ultra ise Android 11, AMOLED ekran gibi ortak özellikler barındıracak.

