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Samsung Galaxy S21'in hafifleyen kutusu ortaya çıktı!

13.01.2021 11:41 | Son Güncelleme:
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Samsung Galaxy S21'in hafifleyen kutusu ortaya çıktı!

Bir sızıntı kaynağı Samsung Galaxy S21'in kutusunu ait olduğunu söylediği bazı fotoğraflar paylaştı. Eğer fotoğraflar gerçekten de Samsung Galaxy S21'e ait ise Güney Koreli şirket, Galaxy Unpacked 2021 etkinliğinde şarj cihazına ve kulaklığa elveda diyebilir.

Galaxy S21'in kutusundan şarj cihazı ve kulaklık çıkmayacak haberleri bundan çok öncelere dayanıyor. Çıkan ilk haberler Samsung'un tıpkı Apple'ın iPhone 12 kutusunda yaptığı gibi şarj cihazını ve kulaklığını çıkartacağını iddia ediyordu. Daha sonra ünlü sızıntı kaynakları, yaptıkları öngörülerle bu iddiaları güçlendirdi. Son olarak Samsung'un çevrecilik adına yayınladığı bir video, Galaxy S21'in kutusunda yaşanabilecek bir eksikliğin kanıtı olarak gösterildi. Şimdi ise Galaxy S21'in kutusuna ait olduğu söylenen bazı fotoğraflar internete düştü.

İŞTE GALAXY S21'İN KUTUSU

Winfuture tarafından sızdırılan bahse konu fotoğraflarda Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21'in kutusu bulunuyor. Bu noktada, Galaxy S21'in kutusunun oldukça incelmiş bir şekilde göründüğünü belirtelim. Fotoğrafın altında ise kutudan sadece USB Type-C kablosunun ve SIM kart çıkartma aparatının çıkacağı yazıyor. Yani ne AKG markalı bir kulaklık, ne de şarj cihazı Samsung Galaxy S21'in kutusunda bulunmuyor. En azından sızdırılan fotoğraftan anlaşılan bu.

Samsung Galaxy S21 kutusu

İPHONE 12 SONRASI YAPTIĞI PAYLAŞIMI KALDIRMIŞTI

Samsung Apple iPhone 12'yi tanıttıktan sonra yaptığı bir paylaşımla gündeme gelmişti. Facebook sayfası üzerinden Galaxy şarj cihazının fotoğrafı paylaşan Samsung, ''Galaxy'nizle birlikte gelir'' sözlerini kullanmıştı. Güney Koreli şirket daha sonra bu paylaşımı kaldırmıştı. Paylaşımın kaldırılması da birçok iddia kaynağı tarafından Galaxy S21'in kutusunda şarj cihazı olmayacağının kanıtı olarak gösterilmişti. İddialar bir kenara, tüm bunların gerçek olup olmadığını yarın akşam düzenlenecek Galaxy Unpacked 2021 etkinliğinde göreceğiz.

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