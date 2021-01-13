Samsung Galaxy S21'in hafifleyen kutusu ortaya çıktı!

Galaxy S21'in kutusundan şarj cihazı ve kulaklık çıkmayacak haberleri bundan çok öncelere dayanıyor. Çıkan ilk haberler Samsung'un tıpkı Apple'ın iPhone 12 kutusunda yaptığı gibi şarj cihazını ve kulaklığını çıkartacağını iddia ediyordu. Daha sonra ünlü sızıntı kaynakları, yaptıkları öngörülerle bu iddiaları güçlendirdi. Son olarak Samsung'un çevrecilik adına yayınladığı bir video, Galaxy S21'in kutusunda yaşanabilecek bir eksikliğin kanıtı olarak gösterildi. Şimdi ise Galaxy S21'in kutusuna ait olduğu söylenen bazı fotoğraflar internete düştü.

İŞTE GALAXY S21'İN KUTUSU

Winfuture tarafından sızdırılan bahse konu fotoğraflarda Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21'in kutusu bulunuyor. Bu noktada, Galaxy S21'in kutusunun oldukça incelmiş bir şekilde göründüğünü belirtelim. Fotoğrafın altında ise kutudan sadece USB Type-C kablosunun ve SIM kart çıkartma aparatının çıkacağı yazıyor. Yani ne AKG markalı bir kulaklık, ne de şarj cihazı Samsung Galaxy S21'in kutusunda bulunmuyor. En azından sızdırılan fotoğraftan anlaşılan bu.