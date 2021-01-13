Samsung Galaxy S21'in hafifleyen kutusu ortaya çıktı!

Galaxy S21'in kutusundan şarj cihazı ve kulaklık çıkmayacak haberleri bundan çok öncelere dayanıyor. Çıkan ilk haberler Samsung'un tıpkı Apple'ın iPhone 12 kutusunda yaptığı gibi şarj cihazını ve kulaklığını çıkartacağını iddia ediyordu. Daha sonra ünlü sızıntı kaynakları, yaptıkları öngörülerle bu iddiaları güçlendirdi. Son olarak Samsung'un çevrecilik adına yayınladığı bir video, Galaxy S21'in kutusunda yaşanabilecek bir eksikliğin kanıtı olarak gösterildi. Şimdi ise Galaxy S21'in kutusuna ait olduğu söylenen bazı fotoğraflar internete düştü.
Winfuture tarafından sızdırılan bahse konu fotoğraflarda Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21'in kutusu bulunuyor. Bu noktada, Galaxy S21'in kutusunun oldukça incelmiş bir şekilde göründüğünü belirtelim. Fotoğrafın altında ise kutudan sadece USB Type-C kablosunun ve SIM kart çıkartma aparatının çıkacağı yazıyor. Yani ne AKG markalı bir kulaklık, ne de şarj cihazı Samsung Galaxy S21'in kutusunda bulunmuyor. En azından sızdırılan fotoğraftan anlaşılan bu.
Samsung Apple iPhone 12'yi tanıttıktan sonra yaptığı bir paylaşımla gündeme gelmişti. Facebook sayfası üzerinden Galaxy şarj cihazının fotoğrafı paylaşan Samsung, ''Galaxy'nizle birlikte gelir'' sözlerini kullanmıştı. Güney Koreli şirket daha sonra bu paylaşımı kaldırmıştı. Paylaşımın kaldırılması da birçok iddia kaynağı tarafından Galaxy S21'in kutusunda şarj cihazı olmayacağının kanıtı olarak gösterilmişti. İddialar bir kenara, tüm bunların gerçek olup olmadığını yarın akşam düzenlenecek Galaxy Unpacked 2021 etkinliğinde göreceğiz.
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