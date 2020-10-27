Samsung Galaxy S21 kutusu için Apple gibi radikal kararlar verebilir!

Apple iPhone 12 kutusundan EarPods kablolu kulaklığını (Fransa hariç) ve 5W şarj adaptörünü kaldırdı. Apple bu kararı çevrecilik ve buna bağlı olarak karbon ayak izini azaltmak adına aldığını dile getirdi. Apple'ın birçok kişi tarafından eleştirilen bu kararı, rakip firmalar tarafından da takip edildi. Bazı firmalar, kutularında şarj adaptörüne yer vereceklerini söyleyen posterler ve sosyal medya paylaşımları yaparak Apple'a göndermede bulundular. Bu firmalardan biri şarj cihazını Galaxy telefonlarla gönderdiğini söyleyen bir Facebook paylaşımı yapan Samsung'du. Ancak Samsung'un da Apple gibi bir karar almak üzere olduğunu gösteren bazı iddialar ortaya atıldı.

SAMSUNG APPLE GİBİ KUTU İÇERİĞİNİ SADELEŞTİRİYOR MU?

Güney Kore'den gelen iddialara göre Samsung, Galaxy S21 veya Galaxy S30 olarak adlandırılması beklenen yeni amiral gemisi akıllı telefonunun kutu içeriğinde değişiklik yapacak. İddialara bakılırsa Samsung, Galaxy S21 / Galaxy S30 alanlara kablolu kulaklık veya şarj adaptörü göndermeyecek. Kullanıcılar, tıpkı iPhone 12 kullanıcılarının yaptığı üzere ya eski adaptörlerini kullanacak ya da yeni bir adaptör satın almak zorunda kalacak.