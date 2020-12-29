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Samsung Galaxy S21 microSD kart desteği ile gelmeyebilir!

29.12.2020 10:11 | Son Güncelleme:
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Samsung Galaxy S21 microSD kart desteği ile gelmeyebilir!

Samsung Galaxy S21 microSD kart desteğine veda edebilir. Bu iddia, Almanya merkezli bir sızıntı kaynağına ait. Kaynağa göre Samsung Galaxy S21 microSD kart yuvasına ev sahipliği yapmayacak.

Xiaomi Mi 11'in tanıtılmasıyla birlikte gözler artık Samsung Galaxy S21'e çevrilmiş durumda. Zira Mi 11 sonrası tanıtılması beklenen akıllı telefon serisi Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra'dan oluşacağı iddia edilen Galaxy S21 ailesi. Bu aileye dair haftalardır birçok bilgi, sızıntı kaynakları aracılığıyla iletiliyor. Kaynaklar, Galaxy S21 ailesinin daha iyi bir ekran kasa oranı sunacağını, daha iyi bir kameraya ev sahipliği yapacağını söylüyor. Ancak Almanya kaynaklı son bir sızıntı, ailenin en küçük üyesi Galaxy S21'in büyük bir eksik ile geleceğini gösteriyor; o eksik, microSD kart desteği.

SAMSUNG GALAXY S21'DE MİCROSD KART EKSİKLİĞİ

9to5google'ın aktardığına göre, Galaxy S21, microSD kart girişine yer vermeyecek. Ayrıca Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra'da kullanılması beklenen Ultra Geniş Bant özelliğini de kullanmayacak. Yani Galaxy S21, ailenin diğer üyelerine nazaran birkaç eksik ile gelecek. Ultra Geniş Bant özelliğini bilemeyiz ancak microSD kart girişinin olmayışı, depolama problemi yaşayacak tüketiciler için sorun olabilir.

Galaxy S21

GALAXY NOTE 20'DE DE YOKTU

MicroSD kart girişi daha önce piyasaya sürülen birçok Samsung modelinde de yer almamıştı. Örneğin; Galaxy S6 ve katlanabilir akıllı telefon Galaxy Z Fold 2 herhangi bir microSD kart yuvasına sahip değildi. Anlaşılan o ki Samsung bu politikasını, Galaxy S21'de de devam ettirecek. Tabii bu iddianın henüz şirket tarafından doğrulanmadığını, dolayısıyla hala bir umudun olduğunu belirtelim.

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