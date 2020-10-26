HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung Galaxy S21 modeliyle tasarımda değişiklik yapabilir

Samsung Galaxy S21 modeliyle tasarımda değişiklik yapabilir

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.10.2020 12:12 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarının lider ismi Samsung Galaxy S21 modellerinde farklı bir tasarım çizgisiyle karşımıza çıkabilir. İşte detaylar.

Samsung Galaxy S21 modeliyle tasarımda değişiklik yapabilir

Akıllı telefon pazarındaki lider isimlerden biri olan Samsung şimdiden yeni S serisi modelleri üzerine yoğunlaşmış durumda. Eğer büyük bir aksilik yaşanmazsa Güney Koreli teknoloji devinin yeni S serisi modellerini ocak ayında tanıtması bekleniyor. Muhtemelen Samsung ocak ayında gerçekleştireceği Unpacked etkinliğinde yeni S serisi modellerini tanıtacaktır. S21 modellerinin satışa sunulması da şubat ayını bulacaktır. Elbette bazı ülkelerde bu tarih mart ya da nisan ayına da sarkabilir.

Samsung yeni gelecek olan S serisi modellerinde tasarım bazlı değişiklikler yapmayı da planlıyor. Özellikle de ekran / gövde oranında önemli bir artış olması söz konusu.

SAMSUNG GALAXY S21 İLE EKRAN / GÖVDE ORANINI YÜKSELTECEK

Eğer sızdırılan raporlar doğruysa Samsung yeni S modelinde ekran / gövde oranını yüzde 90’ların üzerine çıkarmayı hedefliyor. Elbette bu çok basit olmayacaktır. Bunun için Samsung’un da aynı Huawei’nin Mate modellerinde olduğu gibi kavisli ekranları aşağı kısıma kadar çekmesi gerekiyor. Bu da telefonun görünümüne olumlu yansımalar yapacaktır.

Zaten Edge yani kavisli ekran teknolojisini kullanan ilk firma Samsung’du. Fakat Güney Koreli teknoloji devi hiçbir zaman Huawei kadar ileri gitmedi. Görülen o ki 2021’de çıkacak olan S modelleri bu açıdan devrim niteliğinde olabilir. Yine de bekleyip göreceğiz.

BMW R 1250 GS ve R 1250 GS Adventure 40 Years GS Edition Versiyonlarıyla Türkiye’de

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldiSorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi
Askeri koşullara uygun: LG Q52 tanıtıldı! İşte özellikleriAskeri koşullara uygun: LG Q52 tanıtıldı! İşte özellikleri
Seda Sayan'ın sunacağı çekiliş heyecanla bekleniyorSeda Sayan'ın sunacağı çekiliş heyecanla bekleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan birliklerine saldırdı
Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan birliklerine saldırdı
Ankara'da hastaneye taşlı saldırı: 20 gözaltı
Ankara'da hastaneye taşlı saldırı: 20 gözaltı
İç çamaşırsız giydiği süper minisiyle olay oldu
İç çamaşırsız giydiği süper minisiyle olay oldu
MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti
MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak?
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak?
Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı
Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Airpods Pro’yu tahtından indirdi
Airpods Pro’yu tahtından indirdi
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?
Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsung Yönetim Kurulu Başkanı hayatını kaybetti!
Ünlü şirketin yönetim kurulu başkanı hayatını kaybetti!
Huawei RAZR tarzı bir modelle geliyor
Huawei RAZR tarzı bir modelle geliyor
Oppo RTK ile navigasyon teknolojisinde doğru tahmine odaklanacak
Oppo'dan doğru konum tahmini için yeni teknoloji
Elon Musk 3. Dünya Savaşı için uyardı
Elon Musk bu kez 3. Dünya Savaşı için uyardı!
Samsung Galaxy S21 Plus tasarımı sızdırıldı
Samsung'un yeni telefonu sızdırıldı! İşte tasarımı
iPhone 12 Pro ilk deneyimleri nasıldı?
iPhone 12 Pro ilk deneyimleri nasıldı?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.