Samsung Galaxy S21 modeliyle tasarımda değişiklik yapabilir

Akıllı telefon pazarındaki lider isimlerden biri olan Samsung şimdiden yeni S serisi modelleri üzerine yoğunlaşmış durumda. Eğer büyük bir aksilik yaşanmazsa Güney Koreli teknoloji devinin yeni S serisi modellerini ocak ayında tanıtması bekleniyor. Muhtemelen Samsung ocak ayında gerçekleştireceği Unpacked etkinliğinde yeni S serisi modellerini tanıtacaktır. S21 modellerinin satışa sunulması da şubat ayını bulacaktır. Elbette bazı ülkelerde bu tarih mart ya da nisan ayına da sarkabilir.

Samsung yeni gelecek olan S serisi modellerinde tasarım bazlı değişiklikler yapmayı da planlıyor. Özellikle de ekran / gövde oranında önemli bir artış olması söz konusu.

SAMSUNG GALAXY S21 İLE EKRAN / GÖVDE ORANINI YÜKSELTECEK

Eğer sızdırılan raporlar doğruysa Samsung yeni S modelinde ekran / gövde oranını yüzde 90’ların üzerine çıkarmayı hedefliyor. Elbette bu çok basit olmayacaktır. Bunun için Samsung’un da aynı Huawei’nin Mate modellerinde olduğu gibi kavisli ekranları aşağı kısıma kadar çekmesi gerekiyor. Bu da telefonun görünümüne olumlu yansımalar yapacaktır.