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Samsung Galaxy S21 Plus tasarımı sızdırıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.10.2020 12:26 | Son Güncelleme

Samsung’un yeni amiral gemisi modelinin tasarımı sızdırıldı. İşte Samsung Galaxy S21 Plus tasarımı ve diğer detaylar.

Samsung Galaxy S21 Plus tasarımı sızdırıldı

Akıllı telefon pazarında faaliyet gösteren Samsung’un yeni amiral gemisi modeli tasarımıyla fark yaratacak gibi görünüyor. Bilindiği üzere Güney Koreli şirket Note 20 Ultra modelinin görünümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Şimdi ise S21 Plus ile çıta bir tık daha yukarı taşınabilir.

Geçtiğimiz günlerde yeni S serisi modellerinde kavis oranının biraz daha arttırılacağı ve yan çerçevelerin sıfırlanacağı iddia edilmişti. Hatta Samsung’un şimdiye kadar en yüksek ekran gövde oranına sahip telefonu üreteceği de söylentiler arasındaydı.

Peki Güney Koreli üretici bunu gerçekten yapabilecek mi? Yani iddia edildiği üzere S21 Plus modeli gerçekten de muazzam bir tasarıma mı sahip olacak?

İŞTE İDDİALARA GÖRE GALAXY S21 PLUS'IN TASARIMI

Geçtiğimiz gün yeni S serisine ait bazı CAD çizimleri sızdırıldı. Bu çizimler içerisinde en çok dikkat çekeni ise Galaxy 21 Plus’a ait olandı. Dilerseniz bahse konu çizime aşağıdan göz atabilirsiniz.

samsung-galaxy-s21-plus

Görüldüğü üzere ekran tarafındaki kavis biraz daha arttırılmış durumda. Ayrıca kamera modülünde de tasarımsal bir değişiklik söz konusu. Ayrıca Samsung’un alt çerçeveyi de büyük oranda incelttiği gözden kaçmıyor. Görünen o ki Samsung gerçekten de farklı bir tasarım çizgisiyle teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak. Yine de bekleyip göreceğiz.

S21 modelinde büyük değişim!

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Samsung Galaxy S21 modeliyle tasarımda değişiklik yapabilirSamsung Galaxy S21 modeliyle tasarımda değişiklik yapabilir
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