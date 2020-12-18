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Samsung Galaxy S21 serisi yeni fotoğraflarıyla ortaya çıktı!

18.12.2020 11:47 | Son Güncelleme:
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Samsung Galaxy S21 serisi yeni fotoğraflarıyla ortaya çıktı!

Samsung Galaxy S21 serisi tekrar sızdırıldı. Sızıntı kaynakları; Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra fotoğrafları ile karşımıza çıktı. Yeni Galaxy telefonlara ait olduğu söylenen bu fotoğraflar, tüm tasarımı gözler önüne seriyor.

Galaxy S21 serisi için artık nefesler tutulmuş durumda. Samsung'un yakın bir dönemde Galaxy S21 tanıtım tarihini açıklaması bekleniyor. Ancak bu açıklama gerçekleşmeden önce Galaxy S21 ailesi için ortaya çıkan sızıntılara odaklanmamız gerekiyor. Samsung'un yeni Galaxy telefonlarından Galaxy S21, geçtiğimiz gün basın görselleri ile karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise bir başka sızıntı daha yapıldı. Bu sızıntının konusu; Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra'ya ait olduğu söylenen fotoğraflar.

GALAXY S21 FOTOĞRAFLARI İLE KARŞIMIZDA

Samsung Galaxy S21 ailesine odaklı fotoğraflar, telefonların tasarımını gözler önüne seriyor. Burada bizi herhangi bir sürpriz beklemiyor gibi görünüyor. Zira görseller doğru ise telefonlar beklendiği üzere delikli bir ekran ve çerçevelerle birleşen üçlü bir kamera kurulumu ile geliyor. Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus'ta düz bir ekran tasarımı gözlenirken, iş Galaxy S21 Ultra'ya geldiğinde ekranın kavisli olduğunu görüyoruz.

Galaxy S21 ailesi

Sızıntılar durmuyor: Samsung Galaxy S21'in basın görseli sızdırıldı!Sızıntılar durmuyor: Samsung Galaxy S21'in basın görseli sızdırıldı!

GALAXY S21 TANITIM TARİHİ NE ZAMAN?

Galaxy S21 tanıtım tarihi için önemli bir iddia var. Buna göre telefonlar, 14 Ocak'ta tanıtılacak. Galaxy Unpacked 2021 adındaki bir etkinlikte sahneye çıkacağını düşündüğümüz telefonlara, Galaxy Buds Pro ve Galaxy Smart Tag gibi ek aksesuarların da eşlik etmesi bekleniyor.

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