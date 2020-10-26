Samsung Galaxy S21 Ultra özellikleri ile Galaxy S20 Ultra'dan izler taşıyabilir!

Apple'ın iPhone 12'yi tanıtması sonrası, iPhone 12'lere rakip olması beklenen Samsung Galaxy S21 ailesinden her gün yeni bir haber geliyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Galaxy S21 ve Galaxy S21 Ultra'nın çizimlerinden oluşturulan render görüntüleri ortaya çıkartılmıştı. Bu kez ise daha önce yaptığı sızıntılarla tanınan bir kaynak, Galaxy S21 ailesinin en büyük modeli olacağı söylenen Galaxy S21 Ultra'nın özelliklerine odaklandı. Ona göre, Galaxy S21 Ultra ile Galaxy S20 Ultra oldukça benzer.

İŞTE AKTARILAN BİLGİLERE GÖRE GALAXY S21 ULTRA'NIN ÖZELLİKLERİ

Ishan Agarwal tarafından aktarılan bu bilgilere göre, Galaxy S21 Ultra / Galaxy S30 Ultra 108 MP'lik ana kamerayı bünyesinde barındırmaya devam edecek. Bir sürpriz olarak ise ön tarafta bu kez 40 MP çözünürlüğünde bir kamera karşımıza çıkacak. Ekran boyutu, 6,9 inçten 6,8 inç'e indirilecek. Bu fark da söylenenlere bakılırsa incelenen çerçevelerden kaynaklanacak. Telefon gücünü ise 5000 mAh değerindeki bataryasından karşılayacak. En azından iddialar bu yönde.

SNAPDRAGON 875 VE EXYNOS 2100 GALAXY S21 ULTRA'DA

Sızıntı kaynağına göre Samsung Galaxy S21 Ultra / Galaxy S30 Ultra, önceki modellerde olduğu gibi Snapdragon ve Exynos işlemci farklılığıyla gelecek. Yani bazı pazarlar Snapdragon 875 işlemcili Galaxy S21 Ultra'ya erişebilecekken, muhtemelen Türkiye gibi bazı pazarlar Exynos 2100'dan güç alan Galaxy S21 Ultra ile karşılaşacak. Samsung'un Android 11 tabanlı One UI 3.0 arayüzü ile geleceği söylenen Galaxy S21 Ultra / Galaxy S30 Ultra akıllı telefonunun ocak veya şubat ayında düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

