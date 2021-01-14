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Samsung Galaxy S21 Ultra tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

14.01.2021 19:16 | Son Güncelleme:
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Samsung Galaxy S21 Ultra tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung, Galaxy S21 ve Galaxy S21+'ın ardından Samsung Galaxy S21 Ultra'yı da tanıttı. Samsung Galaxy S21 Ultra, serinin premium modeli olarak öne çıkıyor. Peki Galaxy S21 Ultra'nın özellikleri neler, Galaxy S21 Ultra'nın fiyatı ne kadar?

Samsung Galaxy Unpacked 2021'e Galaxy S21 ailesi ile damga vurdu. İlk olarak Galaxy Buds Pro ve Galaxy Smart Tag adındaki ürünlerini duyuran Samsung, daha sonra Galaxy S21 ve Galaxy S21+'ı tanıtarak akıllı telefon dünyasındaki yeni oyuncularını sahneye çıkardı. Son olarak ise serinin en premium modeli Galaxy S21 Ultra karşımıza çıktı.

SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA ÖZELLİKLERİ

Galaxy S21 Ultra özellikleri arasında 6,8 inç büyüklüğünde QHD+ çözünürlüğünde Dynamic AMOLED 2X bir ekran bulunuyor. Bu ekran diğer Galaxy S21 modellerinde olduğu gibi nokta çentikli bir tasarıma sahip. Telefon, uyarlanabilir bir yenileme teknolojisi ile geliyor bu sayede yenileme hızı 120 Hz'e kadar çıkabiliyor. Gorilla Glass Victus ile korunan ekran, göz yorgunluğunu da azaltabiliyor. Galaxy S21 Ultra, diğer Galaxy S21 modellerinde de olduğu gibi Exynos 2100 / Snapdragon 888 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemciye 12 GB RAM ve 128 / 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Telefon S Pen desteğini bünyesinde barındırıyor ve Galaxy Note modellerinden tanıdığımız S Pen kalemi, Galaxy S21 Ultra'da da çalışıyor. Son olarak Galaxy S21 Ultra'nın hızlı şarj destekli 5.000 mAh değerinde bir batarya ile geldiğini belirtelim.

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 Ultra kameralarıyla fazlasıyla dikkat çekiyor. Galaxy S21 Ultra'nın arka tarafında 108 MP çözünürlüğünde bir ana kamera yer alıyor. Bu kameranın yanında 2 adet 10 MP telefoto kamera ve bir adet 12 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Telefon 8K 30 FPS video çekebiliyor. Ön kamera ise 40 MP çözünürlüğünde.

Galaxy S21 Ultra kamera

SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA FİYATI

Galaxy S21 Ultra'nın fiyatı 12 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı sahip model için 15.999 TL olarak açıklandı. 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip modelin fiyatı ise 16.499 TL olarak belirlendi. Samsung Türkiye hem Galaxy S21'in hem de Galaxy S21 Ultra'nın ön siparişlerini almaya başladı.

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