Samsung Galaxy S21 Ultra tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung Galaxy Unpacked 2021'e Galaxy S21 ailesi ile damga vurdu. İlk olarak Galaxy Buds Pro ve Galaxy Smart Tag adındaki ürünlerini duyuran Samsung, daha sonra Galaxy S21 ve Galaxy S21+'ı tanıtarak akıllı telefon dünyasındaki yeni oyuncularını sahneye çıkardı. Son olarak ise serinin en premium modeli Galaxy S21 Ultra karşımıza çıktı.

SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA ÖZELLİKLERİ

Galaxy S21 Ultra özellikleri arasında 6,8 inç büyüklüğünde QHD+ çözünürlüğünde Dynamic AMOLED 2X bir ekran bulunuyor. Bu ekran diğer Galaxy S21 modellerinde olduğu gibi nokta çentikli bir tasarıma sahip. Telefon, uyarlanabilir bir yenileme teknolojisi ile geliyor bu sayede yenileme hızı 120 Hz'e kadar çıkabiliyor. Gorilla Glass Victus ile korunan ekran, göz yorgunluğunu da azaltabiliyor. Galaxy S21 Ultra, diğer Galaxy S21 modellerinde de olduğu gibi Exynos 2100 / Snapdragon 888 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemciye 12 GB RAM ve 128 / 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Telefon S Pen desteğini bünyesinde barındırıyor ve Galaxy Note modellerinden tanıdığımız S Pen kalemi, Galaxy S21 Ultra'da da çalışıyor. Son olarak Galaxy S21 Ultra'nın hızlı şarj destekli 5.000 mAh değerinde bir batarya ile geldiğini belirtelim.