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Samsung, Galaxy S21 üretimine başladı iddiası

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.11.2020 15:08 | Son Güncelleme

Kore medyasına göre Samsung, Huawei’nin Mate 40 Pro ve Apple iPhone 12 serisinin baskısıyla başa çıkmak için yeni nesil amiral gemisi modeli Galaxy S21 serisinin üretimine başlamaya karar verdi.

Samsung, Galaxy S21 üretimine başladı iddiası

Bazı endüstri kaynaklarının bildirdiği gibi; Samsung, Galaxy S21’in küresel lansman etkinliğini gelecek yıl ocak ayında düzenlemeye karar verdi. Normalda S serisi şubat ayında tanıtılır. Görünüşe göre Mate 40 ve iPhone 12 ailesi Samsung’u hızlandırmış gibi görünüyor.

SAMSUNG ÜRETİME BAŞLIYOR İDDİASI

Koreli bir akıllı telefon endüstrisi temsilcisi, “Samsung Electronics yakında Gumi, Kuzey Gyeongsang Eyaleti ve Vietnam’daki fabrikalarda bu model serisinin seri üretimine başlayacak.” ifadelerini kullandı.

Gelen bilgiler; Samsung Electronics'in Apple’ın en yeni iPhone 12 serisine, Galaxy S21’i daha erkenden listeleyerek karşı koymayı planladığını ve Huawei’nin boş pazar payını ele geçirmeyi planladığını iddia ediyor.

GALAXY S21 KORONAVİRÜS ETKİSİ İLE GECİKEBİLİR

Ek olarak, insanlar yeni koronavirüs salgınının gelecek yıla kadar devam etmesini bekledikleri için, Samsung Electronics, bu yaklaşık süre içinde yeni ürünlerin piyasaya sürülmesini esnek bir şekilde planlayabilir. Bu esneklikten dolayı bazı ülkelerde S21’in çıkışı biraz gecikebilir.

Serinin en güçlüsü Galaxy S21 Ultra olacak gibi görünüyor. İddialara göre telefon 6.8 inçlik Dinamik AMOLED ekrana, 5000mAh bataryaya ve 40 megapiksel ön kameraya sahip olacak. Ana kamera ise 108 megapiksel çözünürlüğe sahip olacak ve dört sensör ile desteklenecek. Galaxy S21 ailesi, One UI 3.0 kullanıcı arayüzüne sahip Android 11 işletim sistemini çalıştıracak.

Ekran yenileme hızının ise 120 Hz olmasını bekliyoruz. Ayrıca, akıllı telefonların Exynos 2100 veya SD875’ten besleneceğini düşünüyoruz.

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