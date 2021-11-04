"Samsung Galaxy S22’in bazı bileşenleri için seri üretim başladı" iddiası

Ayrıca, geçen hafta başlayan sürecin şu anda esnek kablolar gibi az sayıda parçayla sınırlı olduğu da ekleniyor. Rapor, şirketin şu anda ABD modeline odaklandığını ve daha sonra diğer modeller üzerinde çalışacağını söylüyor.

GALAXY S22 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Lansman tarihine gelince, bununla ilgili kesin bir bilgi yok. Bazı raporlar cihazların Ocak 2022’nin sonuna doğru resmiyet kazanacağını belirtirken, şubat ayında piyasaya sürüleceğini gösteren başka raporlar da var. Şirketin Galaxy S21 FE'yi Ocak 2022'de piyasaya sürmeye hazırlandığı da öne sürülüyor.

GALAXY S22 AİLESİNİN ÖZELLİKLERİ

Özelliklere gelince, Galaxy S22 Ultra’nın 120 Hz yenileme hızına sahip 6.8 inç QHD+ LTPO AMOLED ekrana sahip olduğu söyleniyor. Telefon, bölgeye bağlı olarak Qualcomm Snapdragon 898 veya Exynos 2200 yonga seti ile desteklenecek.

Arkaya kamera modülü, 108 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 3x optik zoomlu 10 megapiksel telefoto kamera ve 10x optik zoomlu 10 megapiksel periskop kamera içerebilir.

Akıllı telefonun ayrıca S Pen kalemini saklamak için özel bir yuvaya sahip olduğu söyleniyor. Yazılım tarafında ise serideki tüm modeller, kutudan çıktığı haliyle Android 12 tabanlı One UI 4.0 ile gelecek gibi görünüyor. Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra muhtemelen sırasıyla 3.700 mAh, 4.500 mAh ve 5.000 mAh pil barındıracak. Ultra modeli 45W hızlı şarjı desteklerken , S22 ve S22 Plus 25W hızlı şarjı desteklemeye devam edebilir.

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