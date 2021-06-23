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Samsung Galaxy S22'nin kamera özellikleri gün yüzüne çıktı!

23.06.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Galaxy S22'nin kamera özellikleri bir kaynak vasıtasıyla belki de ilk kez ortaya çıktı. Kaynağın aktardıklarına bakılırsa Samsung, Galaxy S22 ile birlikte stratejisinde olumlu bir değişiklik yapacak.

Samsung Galaxy S22'nin kamera özellikleri gün yüzüne çıktı!

Samsung Galaxy S22 ailesinin 2022'nin ilk çeyreğinde tanıtması bekleniyor. Güney Koreli amiral gemisi akıllı telefon ailesi için ise bugüne dek pek çok söylenti ortaya çıktı. Son söylentilerden biri, Galaxy S22 ve Galaxy S22+'ın sırasıyla Galaxy S21 ve Galaxy S21+'dan biraz daha küçük ekranlara sahip olacağını gösterdi. Ancak, Galaxy S22'nin kamera özelliklerini belki de ilk kez görmekteyiz.

İŞTE SAMSUNG GALAXY S22'NİN KAMERA ÖZELLİKLERİ

Galaxy S22'nin kamera özellikleri, bir kaynak aracılığıyla sızdırıldı. Kaynağa göre, Galaxy S22 ve Galaxy S22+, içinde 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 3x optik zoom yapabilen 12MP telefoto kamera bulunan üçlü bir kamera kurulumuna sahip olabilir. Galaxy S22'nin Samsung'un ISOCELL sensörlerini mi yoksa Sony'nin IMX sensörlerini mi kullandığı hakkında herhangi bir bilgi ise yok.

Galaxy S22

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DAHA BÜYÜK SENSÖR ADIMI

Eğer bu bilgiler doğruysa, Samsung olumlu bir adım atarak Galaxy S22'de daha parlak ve keskin görüntüler için daha büyük (1/1.28 inç veya 1/1.12 inç ), 50 MP sensör kullanabilir. Ayrıca yeni sensör düşük ışık koşullarında daha parlak 4K ve 8K videolar sunabilir. Öne bakan kameranın sensör boyutu veya çözünürlüğü ile ilgili henüz bir bilgi ise sunulmuş değil.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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