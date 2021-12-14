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Samsung Galaxy S22 serisinden haber var! Yan yana sızdılar

14.12.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü bir sızıntı kaynağı, üç Samsung Galaxy S22 modeline ait olduğunu iddia ettiği bazı fotoğraflar paylaştı. Objektiflere poz veren Galaxy S22 modelleri, daha önce sızdırılanlarla aynı gibi görünüyor.

Samsung Galaxy S22 serisinden haber var! Yan yana sızdılar

Samsung Galaxy S22 serisi hakkında hemen hemen her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Galaxy S22'nin özelliklerine dair çıkan dedikodulara ek olarak, serinin S Pen'li premium modelinin Galaxy S22 Ultra olarak değil, Galaxy S22 Note olarak adlandırılacağı da söyleniyor. Tüm bunlar bir kenara, telefonların tasarımları için de yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bunun son örneğinde ise Galaxy S22 modelleri yan yana görüntülendi.

GALAXY S22, S22 PLUS VE S22 ULTRA/S22 NOTE SIZDIRILDI

Twitter'daki Yogesh Bar tarafından paylaşılan görüntüler, iddialara göre Galaxy S22, S22 Plus ve S22 Note'un maketlerini yan yana gösteriyor. Yani fotoğraflardaki cihazlar gerçek değil.

Samsung Galaxy S22

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Galaxy S22 için ortaya çıkan fotoğraflarda, şimdilik Galaxy S22 Note olarak adlandırılan premium modelin diğer modellerden farklı bir kamera kurulumuna sahip olduğu, bir kamera adasına ise yer vermediği görülüyor. Ayrıca Galaxy S22 Note'un tasarımının dikdörtgen bir formda olduğunu da belirtmek gerek. Bu açıdan söz konusu telefon bizlere Note serisini hatırlatıyor.

Galaxy S22 ve Galaxy S22 Plus ise, mat bir arka kısma sahip olan Galaxy S22 Note'a nazaran daha parlak görünüyor. Her iki model, görünüşe bakılırsa selef modellerin tasarımından bazı izler taşıyor ve yuvarlatılmış köşelere sahipler.

Ancak bu görüntülerin gerçek modellerin kabaca bir tahmini olduğunu ve bize yan yana nasıl görüneceklerine dair bir fikir verdiklerini aktaralım. Yani Samsung tarafından doğrulanmış değiller.

GALAXY S22 AİLESİNİN ÖZELLİKLERİ

Galaxy S22'nin Kuzey Amerika, Çin ve Hindistan'da satışa çıkacak versiyonlarının Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ile güçlendirileceği, geri kalan pazarlarda ise Samsung'un AMD GPU'lu Exynos 2200 işlemcisi ile donatılacağı tahmin ediliyor. Galaxy S22'nin 6.06 inç, Galaxy S22 Plus'ın ise 6.55 inçlik bir ekran ile geleceği düşünülüyor. Her iki telefonun da 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 10 MP 3x zoom yapabilen telefoto kamera ile üçlü kamera kurulumuna sahip olması muhtemel.

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Galaxy S22 Note veya Galaxy S22 Ultra, muhtemelen S Pen desteği ile gelecek ve S Pen için özel bir yuvaya sahip olacak. Galaxy S22 Ultra'nın özellikleri arasında 6.8 inç 120Hz ekran, 108 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş kamera, 10 MP 10x zoom yapabilen periskop kamera ve 10 MP 3x zoom yapabilen telefoto kamera ve 5.000 mAh bataryanın yer alacağı söyleniyor.

SAMSUNG GALAXY S22 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Samsung'un Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra/Galaxy S22 Note modellerinden oluşacağı öne sürülen Galaxy S22 serisini Şubat 2022'de tanıtması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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