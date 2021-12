Samsung Galaxy S22 serisinden haber var! Yan yana sızdılar

Samsung Galaxy S22 serisi hakkında hemen hemen her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Galaxy S22'nin özelliklerine dair çıkan dedikodulara ek olarak, serinin S Pen'li premium modelinin Galaxy S22 Ultra olarak değil, Galaxy S22 Note olarak adlandırılacağı da söyleniyor. Tüm bunlar bir kenara, telefonların tasarımları için de yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bunun son örneğinde ise Galaxy S22 modelleri yan yana görüntülendi.

Twitter'daki Yogesh Bar tarafından paylaşılan görüntüler, iddialara göre Galaxy S22, S22 Plus ve S22 Note'un maketlerini yan yana gösteriyor. Yani fotoğraflardaki cihazlar gerçek değil.

Galaxy S22 için ortaya çıkan fotoğraflarda, şimdilik Galaxy S22 Note olarak adlandırılan premium modelin diğer modellerden farklı bir kamera kurulumuna sahip olduğu, bir kamera adasına ise yer vermediği görülüyor. Ayrıca Galaxy S22 Note'un tasarımının dikdörtgen bir formda olduğunu da belirtmek gerek. Bu açıdan söz konusu telefon bizlere Note serisini hatırlatıyor.

Galaxy S22 ve Galaxy S22 Plus ise, mat bir arka kısma sahip olan Galaxy S22 Note'a nazaran daha parlak görünüyor. Her iki model, görünüşe bakılırsa selef modellerin tasarımından bazı izler taşıyor ve yuvarlatılmış köşelere sahipler.

Ancak bu görüntülerin gerçek modellerin kabaca bir tahmini olduğunu ve bize yan yana nasıl görüneceklerine dair bir fikir verdiklerini aktaralım. Yani Samsung tarafından doğrulanmış değiller.

