HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung Galaxy S22 Ultra, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı! Peki nasıl?

Samsung Galaxy S22 Ultra, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı! Peki nasıl?

10.03.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefon devi Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S22 Ultra ilginç bir rekor ile gündeme geldi. S22 Ultra, Xiaomi'ye ait bir önceki rekoru geride bırakarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Samsung Galaxy S22 Ultra, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı! Peki nasıl?

Samsung, Galaxy S22 Ultra modelini şubat ayında düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S22 ve Galaxy S22+ ile birlikte tanıtmıştı. Dahili S Pen yuvası bulunan Galaxy S22 Ultra şimdi ise bir rekora imza attı. Üstelik bu rekor ile birlikte Galaxy S22 Ultra, Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmış durumda. Peki nasıl bir rekordan söz ediyoruz?

İŞTE GALAXY S22 ULTRA'NIN GUİNNESS REKORLAR KİTABI'NA GİREN REKORU

Samsung'un resmi açıklamasına göre, Galaxy S22 Ultra'nın Guinness rekoru için 1820 kişi aynı anda farklı mekanlarda Galaxy S22 Ultra kutusu açtı. Sonuç olarak S22 Ultra aynı anda en fazla kutu açılışı yapılan telefon olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.

Samsung

Samsung'un kırdığı rekorun kategorisi en az birkaç yıldır var. Görünüşe göre, önceki rekorun sahibi ise 703 kişi ile Xiaomi'ydi.

GALAXY S22 ULTRA'NIN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Galaxy S22 Ultra’yı Note ailesi ile Galaxy S ailesini birleştiren cihaz olarak tarif etmek mümkün. Çünkü Galaxy S22 Ultra, bir S Pen’e ve dahili bir S Pen yuvasına sahip. Böylece S Pen, telefonun içindeki yuvaya takılıp taşınabiliyor; aynı Note modellerinde olduğu gibi.

Galaxy S22 Ultra’nın özellikleri arasında 1440 x 3080 piksel çözünürlüğünde, 120 Hz, HDR10+, 1.750 nit parlaklık özellikli 6.8 inç büyüklüğünde, Dynamic AMOLED 2x ekran yer alıyor. IP68 sertifikalı telefon pazara göre Exynos 2200/Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ile (Türkiye'de Snapdragon işlemci var) çalışıyor. Türkiye'de 8 GB/12 GB RAM ve 128 GB/256 GB/512 GB depolama alanı seçenekleri ile sunulan Galaxy S22 Ultra, arkasında 108 MP ana kamera, 10x optik zoom yapabilen 10 MP periskop telefoto kamera, 3x optik zoom yapabilen 10 MP telefoto kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera barındırıyor.

Galaxy S22 serisi iPhone’ların yeni rakibi oldu: Samsung Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatlarıGalaxy S22 serisi iPhone’ların yeni rakibi oldu: Samsung Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Ön tarafta ise 40 MP selfie kamerası bizleri karşılıyor. Pil kapasitesi 5000 mAh olan telefon, 45W hızlı şarj ile destekleniyor. Yeni entegre S Pen, güncellenmiş 2,8 ms gecikme süresine sahip.

Galaxy S22 Ultra'nın fiyatı ülkemizde 22.999 TL'den başlıyor. Telefonun yer aldığı fiyat segmentinde iPhone 13 ve iPhone 13 Pro gibi modeller de mevcut.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Apple iPhone SE'nin özellikleri nelerdir?Apple iPhone SE'nin özellikleri nelerdir?
Erdoğan'dan akaryakıttaki artışla ilgili açıklama Erdoğan'dan akaryakıttaki artışla ilgili açıklama
Evlendi, hayatının şokunu yaşadı! 'Eve gelme canım' deyip...Evlendi, hayatının şokunu yaşadı! 'Eve gelme canım' deyip...
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Gönüllü savaşçıların' sayısı artıyor! Günlük 2 bin dolara paralı asker aranıyor

'Gönüllü savaşçıların' sayısı artıyor! Günlük 2 bin dolara paralı asker aranıyor

Zelenskiy savaşı bitirecek tek şartı açıkladı

Zelenskiy savaşı bitirecek tek şartı açıkladı

Akaryakıtta zam tartışması! EPDK Başkanı Yılmaz'ın açıklamasına EPGİS'ten yanıt

Akaryakıtta zam tartışması! EPDK Başkanı Yılmaz'ın açıklamasına EPGİS'ten yanıt

Yataktan iç çamaşırlı pozunu paylaştı!

Yataktan iç çamaşırlı pozunu paylaştı!

Bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti

Bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti

Şanlıurfa'dan acı haber! 2 polis şehit oldu

Şanlıurfa'dan acı haber! 2 polis şehit oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.