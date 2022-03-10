Samsung Galaxy S22 Ultra, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı! Peki nasıl?

Samsung, Galaxy S22 Ultra modelini şubat ayında düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S22 ve Galaxy S22+ ile birlikte tanıtmıştı. Dahili S Pen yuvası bulunan Galaxy S22 Ultra şimdi ise bir rekora imza attı. Üstelik bu rekor ile birlikte Galaxy S22 Ultra, Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmış durumda. Peki nasıl bir rekordan söz ediyoruz?

İŞTE GALAXY S22 ULTRA'NIN GUİNNESS REKORLAR KİTABI'NA GİREN REKORU

Samsung'un resmi açıklamasına göre, Galaxy S22 Ultra'nın Guinness rekoru için 1820 kişi aynı anda farklı mekanlarda Galaxy S22 Ultra kutusu açtı. Sonuç olarak S22 Ultra aynı anda en fazla kutu açılışı yapılan telefon olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.

Samsung'un kırdığı rekorun kategorisi en az birkaç yıldır var. Görünüşe göre, önceki rekorun sahibi ise 703 kişi ile Xiaomi'ydi.

GALAXY S22 ULTRA'NIN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Galaxy S22 Ultra’yı Note ailesi ile Galaxy S ailesini birleştiren cihaz olarak tarif etmek mümkün. Çünkü Galaxy S22 Ultra, bir S Pen’e ve dahili bir S Pen yuvasına sahip. Böylece S Pen, telefonun içindeki yuvaya takılıp taşınabiliyor; aynı Note modellerinde olduğu gibi.

Galaxy S22 Ultra’nın özellikleri arasında 1440 x 3080 piksel çözünürlüğünde, 120 Hz, HDR10+, 1.750 nit parlaklık özellikli 6.8 inç büyüklüğünde, Dynamic AMOLED 2x ekran yer alıyor. IP68 sertifikalı telefon pazara göre Exynos 2200/Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ile (Türkiye'de Snapdragon işlemci var) çalışıyor. Türkiye'de 8 GB/12 GB RAM ve 128 GB/256 GB/512 GB depolama alanı seçenekleri ile sunulan Galaxy S22 Ultra, arkasında 108 MP ana kamera, 10x optik zoom yapabilen 10 MP periskop telefoto kamera, 3x optik zoom yapabilen 10 MP telefoto kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera barındırıyor.

Ön tarafta ise 40 MP selfie kamerası bizleri karşılıyor. Pil kapasitesi 5000 mAh olan telefon, 45W hızlı şarj ile destekleniyor. Yeni entegre S Pen, güncellenmiş 2,8 ms gecikme süresine sahip.

Galaxy S22 Ultra'nın fiyatı ülkemizde 22.999 TL'den başlıyor. Telefonun yer aldığı fiyat segmentinde iPhone 13 ve iPhone 13 Pro gibi modeller de mevcut.

