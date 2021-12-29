Samsung Galaxy S22 Ultra, iPhone 13 Pro'ya benzeyebilir

Samsung Galaxy S22 serisi için meraklı bekleyiş sürüyor. Şirketin Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra'dan oluşacağı düşünülen Galaxy S22 serisini kesin olarak ne zaman tanıtacağı belli değil. Ancak bu tarihin çok yakın olduğu düşünülüyor. Bu yüzden yeni Samsung telefonları hakkında yapılan sızıntıların da hızı artıyor. Son bir sızıntı ise Galaxy S22 Ultra'nın depolama seçeneği için yeni bir iddiada bulunuyor.

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA İÇİN "DEPOLAMA" SIZINTISI

O iddiaya göre, Samsung Galaxy S22 Ultra'nın dahili depolama alanı 1 TB'a kadar çıkacak. Apple'ın üst seviye modeli iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max de 1 TB depolama seçeneği sunmakta. Bu açıdan, Samsung'un yeni telefonunun iPhone 13 Pro modellerine benzeyebileceğini söyleyebiliriz.

Yani Samsung, Apple'ın 1 TB'a kadar depolama alanı sunan iPhone modelleriyle rekabet edebilmek için 1 TB depolama alanı sunmayı planlıyor olabilir.

Ancak söz konusu iddia gerçeğe dönüşse bile Galaxy S22 Ultra, Samsung'un ilk 1 TB depolama alanı sunan telefonu olmayacak. Samsung'un 1 TB depolama alanına sahip ilk telefonu 2019 yılında çıkan Galaxy S10 Plus'tı.

GALAXY S22 ULTRA'NIN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Galaxy S22 Ultra ise büyük olasılıkla S Pen kalemi için özel bir yuvaya sahip olacak ve ayrıca 108 MP kamera ve 8K 30fps video kaydı gerçekleştirebilecek. 1 TB'lık versiyon muhtemelen 16 GB RAM sunacak ve 128 GB, 256 GB ve 512 GB sunan modeller ise önceki raporlara göre en az 12 GB RAM ile gelecek.

Samsung'un Galaxy S21 serisi ile aynı fiyatı koruması bekleniyor, yani fiyat muhtemelen 800 dolardan başlayacak ve 1 TB S22 Ultra'nın fiyatı 1.500 dolar civarında olabilir.

Galaxy S22 serisi son iddialara göre Şubat ayında tanıtılacak ve aynı ay satışa sunulacak.



