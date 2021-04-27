Samsung Galaxy S22 Ultra, kamerasıyla bir ilke imza atabilir!

Akıllı telefon kameraları gün geçtikçe gelişiyor ve farklılaşıyor. Geçtiğimiz dönemde 108 MP'lik kameraların akıllı telefonların büyük bir çoğunluğunda kullanıldığını gördük. Fakat firmalar daha fazlasını istiyor gibi görünüyor. Samsung ise bu firmalardan biri olarak öne çıkıyor. Güney Koreli şirketin bu yıl 200 MP'lik bir akıllı telefon kamerasını piyasaya sürmesi bekleniyor. Gelen iddialar ise bu kamerayı kullanacak telefonlardan birini bizlere işaret ediyor; Samsung Galaxy S22 Ultra'yı.

GALAXY S22 ULTRA 200 MP KAMERA İLE GELEBİLİR

Çıkan bir habere göre, Samsung'un piyasaya sürmeyi hazırlandığı 200 MP'lik kamera sensörü, Galaxy S22 Ultra'da kullanılabilir. Yani Galaxy S22 Ultra, bu sensörü kullanacak ilk Samsung cihazı olabilir. Ancak 200 MP'lik kamera sensörünü kullanacak ilk telefonun Samsung üretimi bir telefon olmadığı konuşuluyor.

XIAOMI, SAMSUNG'TAN ÖNCE DAVRANACAK

Güney Koreli devin 108 MP'lik kamera sensöründe de olduğu gibi, Xiaomi'nin bu sensörü kullanıp, Samsung'tan önce 200 MP kameraya sahip bir telefon piyasaya sürmesi bekleniyor.

Bu noktada, 200MP'lik sensörün 0,64 µm piksele sahip olduğu iddiasının mevcut olduğunu da ekleyelim.

