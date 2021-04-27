HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung Galaxy S22 Ultra, kamerasıyla bir ilke imza atabilir!

Samsung Galaxy S22 Ultra, kamerasıyla bir ilke imza atabilir!

27.04.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung'un 200 MP'lik bir akıllı telefon kamerası için hazırlık yaptığı söyleniyor. Gelen iddialara göre ise Galaxy S22 Ultra, 200 MP'lik bu kamerayı kullanacak ilk Samsung cihazı olabilir. Ancak pazardaki ilk cihaz için farklı bir firmanın adı gündemde.

Samsung Galaxy S22 Ultra, kamerasıyla bir ilke imza atabilir!

Akıllı telefon kameraları gün geçtikçe gelişiyor ve farklılaşıyor. Geçtiğimiz dönemde 108 MP'lik kameraların akıllı telefonların büyük bir çoğunluğunda kullanıldığını gördük. Fakat firmalar daha fazlasını istiyor gibi görünüyor. Samsung ise bu firmalardan biri olarak öne çıkıyor. Güney Koreli şirketin bu yıl 200 MP'lik bir akıllı telefon kamerasını piyasaya sürmesi bekleniyor. Gelen iddialar ise bu kamerayı kullanacak telefonlardan birini bizlere işaret ediyor; Samsung Galaxy S22 Ultra'yı.

GALAXY S22 ULTRA 200 MP KAMERA İLE GELEBİLİR

Çıkan bir habere göre, Samsung'un piyasaya sürmeyi hazırlandığı 200 MP'lik kamera sensörü, Galaxy S22 Ultra'da kullanılabilir. Yani Galaxy S22 Ultra, bu sensörü kullanacak ilk Samsung cihazı olabilir. Ancak 200 MP'lik kamera sensörünü kullanacak ilk telefonun Samsung üretimi bir telefon olmadığı konuşuluyor.

Galaxy S22 Ultra

XIAOMI, SAMSUNG'TAN ÖNCE DAVRANACAK

Güney Koreli devin 108 MP'lik kamera sensöründe de olduğu gibi, Xiaomi'nin bu sensörü kullanıp, Samsung'tan önce 200 MP kameraya sahip bir telefon piyasaya sürmesi bekleniyor.

Samsung Galaxy S21 FE beklediğiniz gibi olmayabilir!Samsung Galaxy S21 FE beklediğiniz gibi olmayabilir!

Bu noktada, 200MP'lik sensörün 0,64 µm piksele sahip olduğu iddiasının mevcut olduğunu da ekleyelim.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Lenovo ThinkPad T serisini güncellediLenovo ThinkPad T serisini güncelledi
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung Xiaomi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da panik yaratan olay: Birçok ilçeden hissedildi

İstanbul'da panik yaratan olay: Birçok ilçeden hissedildi

Bu görüntü AK Partili ve CHP'li belediye arasında krize yol açtı

Bu görüntü AK Partili ve CHP'li belediye arasında krize yol açtı

Bornozlu pozuna tepki yağdı! 'Ramazan'da yapmayın'

Bornozlu pozuna tepki yağdı! 'Ramazan'da yapmayın'

Galatasaray'ın tesislerine silahlı baskın!

Galatasaray'ın tesislerine silahlı baskın!

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl olacak?

Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl olacak?

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sıcaklıklar artmaya başlıyor

Sıcaklıklar artmaya başlıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Davulcu neye uğradığını şaşırdı

Davulcu neye uğradığını şaşırdı

Sürücüden polise: Aracımda 1 trilyon var

Sürücüden polise: Aracımda 1 trilyon var

Okulun Whatsapp grubunda skandal! Yeni gelişme

Okulun Whatsapp grubunda skandal! Yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.