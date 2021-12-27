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Samsung Galaxy S22 Ultra, video çekimlerinde fark yaratabilir

27.12.2021 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasaya sürülmemiş ürünlere ulaşma konusunda bir geçmişe sahip olan teknoloji analistlerinden Ahmed Qwaider, amiral gemisi telefonun selefi Galaxy S22 Ultra için fark edilir derecede daha iyi videolar çekebileceğini söyledi.

Samsung Galaxy S22 Ultra, video çekimlerinde fark yaratabilir

Ayrıca Galaxy S22 Ultra’nın videoları stabilize etmede daha iyi olacağı ortaya çıktı. Yapay zeka destekli Geniş Kaydırma OIS özelliği, S21 Ultra ile karşılaştırıldığında kamera sarsıntısını etkin bir şekilde 4 kat azaltarak bunu gerçekleştirmeye yardımcı olacak deniliyor. S21 Ultra, OIS açısından zaten endüstri lideriydi, bu nedenle halefi muhtemelen rekorlar kırıyor olabilir.

BİR DİZİ ÖZELLİK DAHA SUNACAK

Sinematografide de adımlar atıldı ve telefonun bununla ilgili bir dizi özellik sunacağı bildiriliyor. 12 bitlik ham dosya desteği ve Süper HDR sayesinde videolar da daha ayrıntılı olacak. Tüm bunlar, önceki modelle aynı kamera çözünürlüklerini sunan Galaxy S22 Ultra’ya rağmen geliyor. Galaxy S22 Ultra'da 108MP birincil, 12MP ultra geniş, 10MP 10x periskop ve 10MP 3x telefoto kamera olacak.

Ancak zaten bildiğimiz gibi, bir fotoğrafın ne kadar iyi olduğunu belirleyen tek başına piksel yoğunluğu değil. Daha önceki raporların telefonun makro çekimler ve daha iyi gece fotoğrafları çekebileceğini söylediği gibi, Samsung’un diğer bitleri büyük ölçüde optimize etmiş olmasının muhtemel olduğunu söylemek gerek. Görünen o ki cihazın çıkışına kadar birçok özellik hakkında iddialar ortaya çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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