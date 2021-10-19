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Samsung Galaxy S22 ve Galaxy S22 Plus için yeni ipuçları!

19.10.2021 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son gelen sızıntılar, Samsung Galaxy S22 ve Galaxy S22 Plus'ın ön tasarımında neler olacağına gerektiğine dair ilk ipuçlarını verdi.

Samsung Galaxy S22 ve Galaxy S22 Plus için yeni ipuçları!

Sızıntılarda yer alan görüntüler, bir aksesuar üreticisi tarafından iki model için önceden hazırlanmış temperli camlara ait. Ayrıca karşılaştırma için S21 modelleri için benzer temperli camlar da gösteriliyor.

Samsung Galaxy s22

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DAHA İNCE VE EŞİT ÇERÇEVELER GELİYOR

Paylaşılan fotoğraftan da anlaşılacağı üzere Samsung GalaxyS22 ve S22+’ın geçen yılki modellere göre daha yuvarlak köşelere sahip olması bekleniyor. Ancak, telefonların her köşeden eşit çerçevelere sahip olduğunu görmek daha güzel. Bu, Apple’ın en başından beri çentikli iPhone modellerinde sürdürdüğü bir şeydir. Ancak çoğu Android amiral gemisinde, üç tarafta daha ince çerçeveler olmasına rağmen altta bir çene gördük.

Bununla birlikte, temperli camın ima ettiği şey gerçekten doğru çıkarsa, S22 modelleri son derece dar ve eşit çerçevelere sahip olacak. Samsung Galaxy S22 serisinin önümüzdeki yılın başlarında piyasaya çıkması bekleniyor ve şimdiden Çin’de 3C sertifikası aldı. Sertifika, modellerin 25W hızlı şarj teknolojisi ile donatılacağını gösteriyor.

Performans, tasarım ve ekran iyileştirmelerinin yanı sıra Samsung Galaxy S22 serisi, diğer her modelde olduğu gibi yükseltilmiş kameralarla gelecek. İddialara göre Samsung Galaxy S22 ve Galaxy S22+, dördü bir arada piksel gruplama teknolojisini destekleyen 50 megapiksel ana kamera ile donatılacak.

Samsung Galaxy S22 Ultra da benzer şekilde sızdırıldı. Ancak sızıntılara bakılırsa S22 Ultra, diğer S22 modellerinden farklı olarak Galaxy Note serisini anımsatan dikdörtgen, kutu gibi bir tasarımla gelecek. Ayrıca S Pen desteği de olacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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