Samsung Galaxy S4 Zoom geri dönüyor!

Samsung Galaxy S4 Zoom Samsung için oldukça önemli bir modeldi. Arka tarafında yer alan devasa objektifi ile günümüz akıllı telefonlarına pek benzemeyen fotoğraf odaklı akıllı telefon, bir dijital fotoğraf makinesiyle akıllı telefonun birleştirilmiş hali gibiydi. Bu tasarıma rağmen Galaxy S4 Zoom, günümüzdeki birçok akıllı telefonun ulaşamayacağı güzellikte fotoğraf sunmayı başarıyordu. Ancak Samsung bu serinin devamını getirmedi. Gelen son haberlere bakılırsa Samsung bu kararından vazgeçti.

SAMSUNG GALAXY S4 ZOOM'U YENİLİYOR

Şirket içi kaynaklara göre Samsung Galaxy S4 Zoom'un yeni modelini üretmek için çalışmalara başladı. İddialara göre bu akıllı telefon, fotoğraf odaklı olmayı sürdürecek. Galaxy S20 Ultra ile fotoğraf noktasında iyi sonuçlar veren Samsung, Galaxy S4 Zoom'un yeni modeliyle birlikte DxOMark'ta daha yüksek sonuçlar almayı hedefliyor.

GALAXY CAMERA DA OLABİLİR

Kaynaklara göre Galaxy S4 Zoom'un 2020 modeli, Samsung'un Android işletim sistemli dijital fotoğraf makinesi Galaxy Camera'da olabilir. Yani bir akıllı telefon ile değil, bir dijital fotoğraf makinesiyle karşılaşabiliriz. Fakat Samsung'un fotoğraf makinesi pazarına geri dönmek gibi bir niyeti söz konusu değil. Bu yüzden üretilecek modelin Galaxy S4 Zoom gibi fotoğraf odaklı bir akıllı telefon olma ihtimali çok yüksek.

