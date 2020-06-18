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Samsung, Galaxy S9 için One UI 2.1 güncellemesini yayınlamaya başladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.06.2020 13:49 | Son Güncelleme

Samsung, Galaxy S20 ailesi ile birlikte One UI 2.1 arayüz güncellemesini kullanıma sunmuştu. S20’den sonra direkt olarak Galaxy S10 ailesine gelen bu yeni arayüz, geçtiğimiz günlerde ise Note 9 ailesine gelmişti. Bugün ise Galaxy S9 için One UI 2.1 güncellemesi kademe kademe yayınlanmaya başladı.

Samsung, Galaxy S9 için One UI 2.1 güncellemesini yayınlamaya başladı

OTA üzerinden sunulan G96xNKSU3ETF4 yapı numaralı güncelleme ile Haziran ayı Android güvenlik yamaları da sisteme ekleniyor. Samsung’un belirttiğine göre bu güncelleme ile birlikte sistemde yaşanan sorunlar çözülmüş ve performans iyileştirmeleri de yapılmış.

Şimdilik sadece Almanya‘da indirime sunulan bu güncelleme Haziran ayı bitmeden ülkemizde de indirime sunulacaktır. Özelleştirme konusunda bir dizi yenilik ile gelen bu yeni arayüz güncellemesini mutlaka yüklemenizi öneriyoruz.

ONE UI 2.1 İLE GELEN YENİLİKLER

AR Zone: AR Zone sayesinde artırılmış gerçeklik çıkartmalarını Note 9’da da kullanabileceksiniz.

Tek Çekim: Entegre yapay zeka (AI) teknolojisini kullanarak daha net fotoğraflar çekebilirsiniz. Tek çekim özelliği 10 saniyeye kadar fotoğraf ve video çekmek için kamera sistemini ve yapay zekayı kullanıyor ve en iyi fotoğrafı size sunuyor.

Geliştirilmiş Gece Modu: Düşük ışıkta bile daha da net ve kaliteli fotoğraflar ve videolar çekmek bu özellik ile mümkün olacak.

Gece Hyperlapse: Bu özellik ile çok daha düşük ışıkta bile daha da net fotoğraflar ve videolar çekebileceksiniz. Ancak bu özelliğin pozlama süresinin çok uzun olacağını belirtelim.

Özel Filtre: En sevdiğiniz fotoğraftan ilham alan renk ve stillerle kendi filtrenizi oluşturmanızı sağlıyor.

Profesyonel Video: ISO, deklanşör hızı ve pozlama seviyesi gibi ayarları yapmanıza izin vererek daha da fazla kontrol sağlar. Video kaydederken ön ve arka kameralar arasında da geçiş yapabilirsiniz.

Temiz Galeri Görünümü: AI destekli özellik ile Galeri uygulaması, daha düzenli bir galeri için aynı konunun benzer çekimlerini otomatik olarak gruplandırır. Kullanıcılar benzer çekimleri kolayca inceleyebilir ve fotoğraf grubunun küçük resmi olarak sunmak için favorilerini seçebilir. Galerideki bir fotoğrafı görüntülerken, görüntüyü yakınlaştırabilir ve fotoğrafları istediğiniz boyuta kırpmak için sol üst köşede bulunan Hızlı Kırp düğmesine basabilirsiniz.

Hızlı Paylaşım: Kişilerinizden hangilerinin yakında olduğunu görebilir ve fotoğraf, video ve hatta büyük dosyaları birden fazla kişiyle paylaşabilirsiniz.

Müzik Paylaşımı: Eşleştirilmiş Bluetooth bağlantınızı uzatabilirsiniz ve bir arkadaşınızın müziğini hoparlörde veya araç müzik setinde çalması için bağlantıyı kesmeniz gerekmez.

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