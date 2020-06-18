Samsung, Galaxy S9 için One UI 2.1 güncellemesini yayınlamaya başladı

OTA üzerinden sunulan G96xNKSU3ETF4 yapı numaralı güncelleme ile Haziran ayı Android güvenlik yamaları da sisteme ekleniyor. Samsung’un belirttiğine göre bu güncelleme ile birlikte sistemde yaşanan sorunlar çözülmüş ve performans iyileştirmeleri de yapılmış.

Şimdilik sadece Almanya‘da indirime sunulan bu güncelleme Haziran ayı bitmeden ülkemizde de indirime sunulacaktır. Özelleştirme konusunda bir dizi yenilik ile gelen bu yeni arayüz güncellemesini mutlaka yüklemenizi öneriyoruz.

ONE UI 2.1 İLE GELEN YENİLİKLER

AR Zone: AR Zone sayesinde artırılmış gerçeklik çıkartmalarını Note 9’da da kullanabileceksiniz.

Tek Çekim: Entegre yapay zeka (AI) teknolojisini kullanarak daha net fotoğraflar çekebilirsiniz. Tek çekim özelliği 10 saniyeye kadar fotoğraf ve video çekmek için kamera sistemini ve yapay zekayı kullanıyor ve en iyi fotoğrafı size sunuyor.

Geliştirilmiş Gece Modu: Düşük ışıkta bile daha da net ve kaliteli fotoğraflar ve videolar çekmek bu özellik ile mümkün olacak.

Gece Hyperlapse: Bu özellik ile çok daha düşük ışıkta bile daha da net fotoğraflar ve videolar çekebileceksiniz. Ancak bu özelliğin pozlama süresinin çok uzun olacağını belirtelim.