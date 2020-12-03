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Samsung Galaxy Smart Tag göründü

03.12.2020 09:08 | Son Güncelleme:
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Samsung Galaxy Smart Tag göründü

Apple’ın AirTags’i tanıtmasını beklemeyen Samsung, elini çabuk tutarak Galaxy Smart Tag modelini tanıtacak gibi görünüyor. Peki, bu cihaz ne işe yarayacak?

Samsung’un, Apple’ın uzun süredir beklenen AirTags ürününün rakibi olarak konumlandırıldığı görülen Galaxy Smart Tag adlı bir öğe izleyici geliştirdiği söyleniyor. Ağustos ayında, Samsung Galaxy Note 20’nin lansmanının yanı sıra, Güney Koreli şirket, SmartThings Find özelliğinin uyumlu Galaxy ürünlerini daha doğru bir şekilde nasıl bulabileceğini açıkladı. Şimdi Samsung’un bu yazılımı etiket benzeri bir öge izleyici için kullandığı iddia ediliyor.

SAMSUNG GALAXY SMART TAG KONUM TAKİBİ YAPACAK

SamMobile, Endonezya Telekom Sertifikasyon dosyalarında “Galaxy Smart Tag” adında ve EI-T5300 model numaralı yeni bir cihaz tespit etti. İsme göre, ürünün Samsung’un SmartThings Find özelliği ile entegre olacağı ve konum takibi sunacağı varsayılıyor.

Apple’ın söylenti halindeki AirTag’leriyle paralellik çarpıcı. Kapsamlı patent başvuruları, tasarım sızıntıları, Apple destek materyallerine erken yerleştirme ve iOS kodu dahil olmak üzere, Apple’ın ultra geniş bantlı bir öge izleyiciyi piyasaya sürmeye hazırlandığına dair çok büyük miktarda kanıt var.

Samsung daha önce 2018’de SmartThings markası altında GPS’li LTE etkin bir öge izleyiciyi piyasaya sürdü. Ancak bu cihaz, kullanımdan kaldırılmış gibi görünüyor.

SamMobile, Samsung’un ürün izleme etiketini ultra geniş bant teknolojisine dayandırmaya çalışabileceğini öne sürüyor. AirTags’in ise Apple’ın ekosisteminin temelini oluşturmaya çalıştığı bildirilen U1 ultra geniş bant yongasına dayandığı söyleniyor.

Samsung Galaxy S21 için iddia edilen teknik özelliklerSamsung Galaxy S21 için iddia edilen teknik özellikler

APPLE-SAMSUNG REKABETİ İÇİN YENİ CEPHE

Samsung’un dosyalama konusundaki spekülasyonu doğruysa, ürün takibi, Samsung ve Apple arasındaki doğrudan rekabetin bir başka cephesi olacak gibi görünüyor. Apple’ın Apple Card ile tüketici kredisine girmesinin ardından, bu yılın başlarında Samsung, Samsung Pay Card’ı çıkardı. Dün, Samsung’un Galaxy akıllı telefonlarıyla rekabet avantajı sağlamak için Apple’ın, patentli periskop kamera teknolojisini kullanabileceği bildirildi. Anlayacağınız iki dev arasındaki savaş git gide alevlenecek.

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