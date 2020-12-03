Samsung Galaxy Smart Tag göründü

Samsung’un, Apple’ın uzun süredir beklenen AirTags ürününün rakibi olarak konumlandırıldığı görülen Galaxy Smart Tag adlı bir öğe izleyici geliştirdiği söyleniyor. Ağustos ayında, Samsung Galaxy Note 20’nin lansmanının yanı sıra, Güney Koreli şirket, SmartThings Find özelliğinin uyumlu Galaxy ürünlerini daha doğru bir şekilde nasıl bulabileceğini açıkladı. Şimdi Samsung’un bu yazılımı etiket benzeri bir öge izleyici için kullandığı iddia ediliyor.

SAMSUNG GALAXY SMART TAG KONUM TAKİBİ YAPACAK

SamMobile, Endonezya Telekom Sertifikasyon dosyalarında “Galaxy Smart Tag” adında ve EI-T5300 model numaralı yeni bir cihaz tespit etti. İsme göre, ürünün Samsung’un SmartThings Find özelliği ile entegre olacağı ve konum takibi sunacağı varsayılıyor.

Apple’ın söylenti halindeki AirTag’leriyle paralellik çarpıcı. Kapsamlı patent başvuruları, tasarım sızıntıları, Apple destek materyallerine erken yerleştirme ve iOS kodu dahil olmak üzere, Apple’ın ultra geniş bantlı bir öge izleyiciyi piyasaya sürmeye hazırlandığına dair çok büyük miktarda kanıt var.