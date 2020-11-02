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Samsung Galaxy Store değişikliğe gidiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.11.2020 12:39 | Son Güncelleme

Mobil telefon üreticisi Samsung Galaxy Store üzerinde oyunları ön plana çıkarma kararı aldı. Böylece daha fazla kullanıcısını Galaxy Store üzerinden dağıtılan oyunlara yönlendirmek istiyor.

Samsung Galaxy Store değişikliğe gidiyor

Galaxy Store’da bugüne kadar tüm uygulamalara kategorik olarak ulaşmak mümkündü. Samsung artık Store’un giriş sayfasını ikiye ayırarak daha girişte uygulamalar ve oyunlar olarak iki farklı sekme sunacak.

SAMSUNG OYUN ALANA PUAN VERECEK

Samsung ayrıca kullanıcılarını oyun oynamaya teşvik etmek için, Galaxy Store üzerinden satın alınan her oyun için ödül puanı verecek. Koreli firma ayrıca oyun sekmesi içinde oyunları tavsiye edecek ve ön incelemesini yapacak editör yorumları ve küratör tavsiyeleri de gösterecek.

Samsung’un video oyun mağazası açma konusundaki önemli bir nedeni de, Apple ve Google’ın Epic Games ile yaşadığı kriz olabilir. AppStore ve Play Store üzerinden kaldırılan Fortnite oyununun milyonlarca oyuncusu artık oyunu mobil oynayabilmek için Galaxy Store’dan telefonlarına yükleyebilecekler.

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Ancak daha da önemlisi, Samsung çok büyük hızla yükselen mobil oyun pazarında artık kendine büyük bir pasta dilimi istediğini ortaya koymuş oldu.

Peki siz ne düşünüyorsunuz. Galaxy Store’u kullanıyor musunuz? Bu uygulama marketinin, Android Play Store’dan daha güçlü bir oyun pazarı olabileceğini düşünüyor musunuz?

Dünyanın en hızlı mobil interneti bakın hangi operatörde?

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