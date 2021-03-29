HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung Galaxy Tab A7 Lite sızdı! İşte tabletin ortaya çıkan özellikleri

Samsung Galaxy Tab A7 Lite sızdı! İşte tabletin ortaya çıkan özellikleri

29.03.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Galaxy Tab A7 Lite ortaya çıktı. Sızıntı kaynağı Evleaks, son olarak Samsung'un yeni nesil tableti olacağı söylenen Galaxy Tab A7 Lite'ın bir görüntüsünü paylaştı. Ayrıca Galaxy Tab Lite'ın özellikleri de sızıntıya yansıdı. İşte Galaxy Tab A7 Lite'ın özellikleri!

Samsung Galaxy Tab A7 Lite sızdı! İşte tabletin ortaya çıkan özellikleri

Samsung Galaxy Tab serisine yeni modeller eklemişti. Bu modellerin en dikkat çekeni ise Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S7 Plus olmuştu. Fakat Güney Koreli teknoloji şirketinin yeni tablet modelleri üreteceği de aşikar. Bu anlamda Galaxy Tab A7 Lite'a yönelik önemli bir sızıntı gerçekleştirilmiş durumda. Sızıntının kaynağı ise yaptığı paylaşımlarla meşhur Evleaks.

KARŞINIZDA SAMSUNG GALAXY TAB A7 LİTE

Evleaks, Samsung Galaxy Tab A7 Lite'ın bilinmeyenlerini açığa çıkardı. Samsung'un yeni olacağı söylenen tablet, iddialara bakılırsa en büyük rakibi olarak da sayabileceğimiz 8. nesil iPad'e benzer bir yapıda gelecek. 8,7 inç büyüklüğünde bir ekran ile geleceği düşünülen tablet, MediaTek Helio P22T işlemcisine ev sahipliği yapacak ve bunun yanında tablette 3 GB RAM bulunacak. Ortaya çıkan fotoğraf ile birlikte mütevazı bir tasarıma sahip olduğu görünen Galaxy Tab A7 Lite'ın görünüşe bakılırsa flaşsız tek bir arka kamera ve 5.100 mAh gücünde bir pil ile gelecek.

Galaxy Tab A7 Lite özellikleri

Samsung Galaxy A52 ve Galaxy A72 Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatlarıSamsung Galaxy A52 ve Galaxy A72 Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatları

GALAXY TAB A7 LİTE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Galaxy Tab A7 Lite'ın, daha yüksek özelliklere sahip 5G destekli Galaxy Tab S7 Lite ile birlikte haziran ayında piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. Fakat Samsung'tan yeni nesil tablet modelleri hakkında henüz resmi bir duyuru gelmiş değil.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu
Samsung'un 'A takımı' Türkiye'de! Fiyatları dikkat çekebilirSamsung'un 'A takımı' Türkiye'de! Fiyatları dikkat çekebilir
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Diğer Haberler

Xiaomi Mi MIX ve Mi 11 Pro, Çin sınırlarını aşamayabilir!

Xiaomi bugün görücüye çıkartacak! Sınırları aşamayabilirler

Samsung Galaxy A52 ve Galaxy A72 Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatları

Samsung'un 'A takımı' Türkiye'de! Fiyatları dikkat çekebilir

Huawei P50'nin tanıtım tarihi sızdırıldı! HarmonyOS 2.0 detayı da var

'Kamerası bol' telefon için flaş gelişme! İşte detaylar

YouTube video kalitesini düşürüyor!

YouTube'dan flaş karar! Çağrıya yanıt verdi

Redmi oyuncular için telefon geliştiriyor

Piyasadaki en ucuz modellerden biri olacak! İşte özellikleri

Realme, telefonlarını Realme UI 2.0’a güncelliyor

Realme, telefonlarını Realme UI 2.0’a güncelliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.