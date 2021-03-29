Samsung Galaxy Tab A7 Lite sızdı! İşte tabletin ortaya çıkan özellikleri

Samsung Galaxy Tab serisine yeni modeller eklemişti. Bu modellerin en dikkat çekeni ise Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S7 Plus olmuştu. Fakat Güney Koreli teknoloji şirketinin yeni tablet modelleri üreteceği de aşikar. Bu anlamda Galaxy Tab A7 Lite'a yönelik önemli bir sızıntı gerçekleştirilmiş durumda. Sızıntının kaynağı ise yaptığı paylaşımlarla meşhur Evleaks.

KARŞINIZDA SAMSUNG GALAXY TAB A7 LİTE

Evleaks, Samsung Galaxy Tab A7 Lite'ın bilinmeyenlerini açığa çıkardı. Samsung'un yeni olacağı söylenen tablet, iddialara bakılırsa en büyük rakibi olarak da sayabileceğimiz 8. nesil iPad'e benzer bir yapıda gelecek. 8,7 inç büyüklüğünde bir ekran ile geleceği düşünülen tablet, MediaTek Helio P22T işlemcisine ev sahipliği yapacak ve bunun yanında tablette 3 GB RAM bulunacak. Ortaya çıkan fotoğraf ile birlikte mütevazı bir tasarıma sahip olduğu görünen Galaxy Tab A7 Lite'ın görünüşe bakılırsa flaşsız tek bir arka kamera ve 5.100 mAh gücünde bir pil ile gelecek.

GALAXY TAB A7 LİTE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Galaxy Tab A7 Lite'ın, daha yüksek özelliklere sahip 5G destekli Galaxy Tab S7 Lite ile birlikte haziran ayında piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. Fakat Samsung'tan yeni nesil tablet modelleri hakkında henüz resmi bir duyuru gelmiş değil.

