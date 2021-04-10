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Samsung Galaxy Tab S5'e güncelleme için hazır

10.04.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şubat 2019’da Android 9 Pie ile tanıtılan Samsung Galaxy Tab S5'e, Samsung’un en yeni özel Android görünümü One UI 3.1 ile Android 11 güncellemesini alıyor.

Samsung Galaxy Tab S5'e güncelleme için hazır

Yeni üretici yazılımı, T72XXXU2DUD1 sürüm numarası ile geliyor. Alışılmış Android 11 ve One UI 3.1 özelliklerine sahip. En son Nisan 2021 Android güvenlik yamasını içermiyor. Ancak Samsung yakında bu yamayı da yayınlayacak.

Android 11 güncellemesi, ilk olarak  Rusya ve Birleşik Krallık’ta yayınlanıyor ve diğer ülkelerde kullanıma sunulması çok uzun sürmeden başlayacak. Ara sıra Galaxy Tab S5e’nizdeki Ayarlar> Yazılım güncelleme menüsüne giderek güncellemeyi manuel olarak kontrol etmeyi deneyebilirsiniz. Güncelleme uzun süre geçmeden cihazınıza gelecektir.

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Cihazın özelliklerini hatırlayacak olursak: 10.5 inç büyüklüğündeki 16:10 ekranı ( kalem desteği yok ) 2560×1600 piksel çözünürlük sunan Tab S5e, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 670 işlemcisinden alıyor. Kullanıcılara RAM ve depolama tarafında iki farklı seçenek sunuluyor. Bunlardan birisi 4 GB RAM ve 64 GB, diğeri ise 6 GB RAM ve 128 GB depolama.
Bunun yanı sıra cihazın hafızası microSD kart ile 512 GB’a kadar artırılabiliyor. Arka tarafta yer alan AKG’nin geliştirdiği dört adet hoparlör sayesinde Dolby Atmos desteği sunuluyor. Bunun yanı sıra 7040 mAh kapasiteli bataryası, USB-C üzerinden hızlı şarj edilen tabletin üzerinde 3.5 mm kulaklık girişi bulunmuyor. Yüz tanıma ve parmak izi okuyucuya sahip olan Galaxy Tab S5e, 13 Megapiksel arka ve 8 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya ev sahipliği yapıyor.

LG Android güncellemesi vermeye devam edecek mi?

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Anahtar Kelimeler:
Samsung
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