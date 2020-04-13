Samsung Galaxy Tab S6 Lite 5G için yeni bir sızıntı ortaya çıktı

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 5G lansman tarihi hakkında herhangi bir zaman belirtilmemiş olsa da bu tarih beklediğimizden yakın olabilir. Bunu söylememizin sebebi ise Koreli satıcılar. Bazı Güney Koreli satıcılar tableti çevrimiçi olarak listeledi. Bu da Samsung’un tableti resmi olarak piyasaya sürmek üzere olduğu anlamına geliyor. Satıcının koyduğu resimde sabit genişlikte 4 çerçeveli bir tasarım göze çarpıyor. Tasarım iPad Pro’ya biraz da olsa benziyor, ancak tabletin bir adet S Pen ile birlikte geleceğini belirtelim.

GALAXY TAB S6 LİTE 5G ÖZELLİKLERİ

Samsung Tab S6 Lite 5G tablet, 2000 × 1200 piksel çözünürlüklü 10,4 inç büyüklüğünde bir ön panele sahip olacak. Cihaz, 798g ağırlığında ve 24.5 × 15.4 × 0.7cm boyutlarında olacak. Tablet PC, dört adet 2.3GHz A73 büyük çekirdek ve dört adet 1.7GHz A53 küçük çekirdekten oluşan bir Exynos 9611 yonga seti ile donatılacak. Grafik işlemcisi olarak Mali G72 MP3 GPU tercih edilmiş. 7040mAh’lık bir bataryaya yer verecek olan tablet 4GB RAM ve 64 GB depolama alanı, 4GB RAM ve 128 GB depolama alanı seçeneklerine sahip iki farklı varyant ile birlikte gelecek.