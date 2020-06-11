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Samsung Galaxy Tab S7 Plus dikkatleri üzerine çekiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.06.2020 12:24 | Son Güncelleme

5 Ağustos 2020 tarihinde düzenlenmesi beklenen etkinlikte Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, Fold 2, Z Flip 5G ve Galaxy Watch 3 gibi cihazların tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Samsung Galaxy Tab S7 Plus dikkatleri üzerine çekiyor

Tüm bu cihazlara ek olarak Samsung’un amiral gemisi tableti Galaxy Tab S7 Plus ile ilgili de bir sürpriz bekleniyor. 5 Ağustos’ta tanıtılması beklenen cihazın özelliklerinin bir kısmı sızdırıldı.

İŞTE GALAXY TAB S7 PLUS'IN SIZDIRILAN ÖZELLİKLERİ

İlk etapta iki farklı ekran boyutuna sahip olacak iki farklı model piyasaya sürülecek. Küçük olan model 11 inç ekran boyutuna sahipken büyük olan modelin ekran boyutu ise 12.4 inç. Hatırlarsanız bir önceki sürümde tercih edilen ekran boyutu 10.5 inç büyüklüğündeydi. Galaxy Tab S7 Plus gücünü Qualcomm’un Snapdragon 865 yonga setinden alacak. Ön panelde yer alan kameranın piksel boyutu şimdilik bilinmiyor. Ancak ön panelde Samsung’un kendi geliştirdiği Super Amoled ekran teknolojisine yer verilmiş.

Şu an için kesinleşmese de Samsung yeni amiral gemisi tabletinde 5G teknolojisine yer verebilir. Bu teknolojinin kullanılması firmanın pazarda önemli bir avantaj elde etmesini sağlayacak.

Bildiğiniz gibi Samsung geçtiğimiz ay içerisinde uygun fiyatlı giriş seviye tablet modeli olan Galaxy Tab S6 Lite modelini duyurmuştu. Model öğrencilere yönelik olduğundan çok üst seviye özelliklere sahip değildi. Galaxy Tab S7 Plus ise amiral gemisi bir model. Aşağıda cihazın özellikleri mevcut.

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