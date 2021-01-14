HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung Galaxy Unpacked 2021'de neler bekliyoruz? Galaxy S21 ve fazlası

Samsung Galaxy Unpacked 2021'de neler bekliyoruz? Galaxy S21 ve fazlası

14.01.2021 16:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Samsung Galaxy Unpacked 2021'de neler bekliyoruz? Galaxy S21 ve fazlası

Samsung Galaxy Unpacked 2021'in başlamasına artık saatler kaldı. Güney Koreli akıllı telefon üreticisinin 2021 yılında düzenleyeceği ilk büyük etkinlik olarak gösterilen Galaxy Unpacked 2021'de Samsung neler tanıtacak? İşte Galaxy S21'in de aralarında olduğu beklentiler!

Galaxy Unpacked 2021 etkinliği için beklenen gün geldi. Çok değil, sadece birkaç saat sonra Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, yeni nesil teknolojilere sahip akıllı telefonlarını ve daha fazlasını çok büyük bir sürpriz olmadığı müddetçe sahneye çıkartacak. Aylardır yapılan sızıntılar, şirket kaynaklarına dayandırılan haberler, iddialar ve dedikoduların ardından merak edilen soru ise şu; Samsung bu akşam neler tanıtacak? Biz de Samsung'un bu akşamki tanıtacağı ürünleriyle alakalı tüm beklentileri bir araya getirdik.

Galaxy S21 ailesi

1) SAMSUNG GALAXY S21, GALAXY S21+ VE GALAXY S21 ULTRA

Unpacked 2021 etkinliğinin yıldızı, Samsung aksi yönde bir karar almazsa Samsung Galaxy S21 ailesi olacak. Zaten Samsung, düzenlediği reklam kampanyalarında yeni Galaxy ile tanışma fırsatına vurgu yapıyor. Bu da doğal olarak, Galaxy S21 ailesinin tanıtılacağını gösteren kanıtlardan biri. Peki Samsung Galaxy S21 ailesinin özellikleri arasında neler bulunuyor? Şimdi yönümüzü biraz sızıntılara çevirelim.

Galaxy S21 ailesine yönelik yapılan sızıntılar, telefonların bazı pazarlarda Snapdragon 888 işlemcisi ile bazı pazarlarda ise Samsung'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı 5G destekli 5 nm'lik Exynos 2100 işlemcisi ile geleceğini gösteriyor. Asıl sürprizi ise sona sakladık; Galaxy S21 ailesinin en güçlü modeli olacağı söylenen Galaxy S21 Ultra, sızıntılara göre S Pen desteği ile birlikte gelecek fakat S Pen kutudan çıkmayacak.

Galaxy Buds Pro

2) SAMSUNG GALAXY BUDS PRO

Samsung etkinlikte sadece en yeni akıllı telefonlarını tanıtmayacak gibi görünüyor. Aylardır sürdürülen sızıntılar, ailenin Samsung Galaxy Buds Pro adında bir kulak içi kablosuz kulaklık ile birlikte daha geleceğini gösteriyor. Dedikodularda bu kulaklığın ANC (Aktif gürültü engelleme) desteğini barındırdığı ve siyah, gümüş ve mor renk seçeneklerine sahip olduğu belirtiliyor. Kulaklık için beklenen fiyat ise 200 dolar seviyesinde.

Galaxy Smart Tag

3) SAMSUNG GALAXY SMART TAG

Apple için yakında AirTags adında bir takip cihazı tanıtacağına yönelik bazı söylentiler mevcut. Fakat Apple AirTags takip cihazını görücüye çıkartmadan, Samsung, Galaxy Smart Tag ile sahneye çıkacak gibi. Samsung'un takip cihazı olarak konumlanacağı söylenen Galaxy Smart Tag, iddialara göre anahtarlara, çantalara ve diğer tüm nesnelere takılabilecek. Ayrıca cihazın farklı boyuta sahip bir modeli de bekleniyor.

Tanıtıma saatler kala: Samsung Galaxy S21 ailesinin fotoğrafları ortaya çıktı!Tanıtıma saatler kala: Samsung Galaxy S21 ailesinin fotoğrafları ortaya çıktı!

SAMSUNG GALAXY UNPACKED 2021 SAAT KAÇTA?

Galaxy Unpacked 2021 etkinliği TSİ 18:00'da başlayacak. Etkinlik Samsung'un resmi web sitesi üzerinden ve Samsung YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak. Son olarak belirtelim; Yukarıda sıraladığımız cihazlara ek olarak, Samsung'un etkinlikte sürpriz cihazlar da tanıtması muhtemel.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Koronavirüs başka hastalık bıraktı''Koronavirüs başka hastalık bıraktı'
İşte beklenen amiral gemisinin yeni görüntüleriİşte beklenen amiral gemisinin yeni görüntüleri
77 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 77?77 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 77?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kendini spora verdi! Taytlı pozu olay oldu

Kendini spora verdi! Taytlı pozu olay oldu

Böyle basıldılar! Evi, pavyona dönüştürmüşler

Böyle basıldılar! Evi, pavyona dönüştürmüşler

Aleyna'nın katil zanlısı cezaevinde intihar etti

Aleyna'nın katil zanlısı cezaevinde intihar etti

Restoran ve kafeler 15 Şubat'ta açılacak mı?

Restoran ve kafeler 15 Şubat'ta açılacak mı?

TOBB’dan bankalara 'faiz' çağrısı

TOBB’dan bankalara 'faiz' çağrısı

Sosyal medyada 'enjektör' tartışması! Bilim Kurulu üyesinden yanıt

Sosyal medyada 'enjektör' tartışması! Bilim Kurulu üyesinden yanıt

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Diğer Haberler

Signal'den dikkat çeken paylaşım: ''Nasıl başladı, nasıl gidiyor?''

WhatsApp alternatifi uygulamadan dikkat çeken paylaşım!

Tanıtıma saatler kala: Samsung Galaxy S21 ailesinin fotoğrafları ortaya çıktı!

İşte beklenen amiral gemisinin yeni görüntüleri

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov: "İnsanlık tarihinin en büyük dijital göçüne tanık olabiliriz"

Telegram'ın kurucusu açıkladı: ''En büyüğüne tanık olabiliriz''

WhatsApp alternatifi Signal'in kurucusu Brian Acton'dan WhatsApp açıklaması

Signal'in kurucusundan WhatsApp açıklaması!

Intel CEO'su Bob Swan görevinden ayrılıyor!

Ünlü şirketin tepe yöneticisi görevinden ayrılıyor!

Galaxy S21 öncesi geldi: Samsung Galaxy A32 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung tanıttı! İşte aralarındaki en uygun fiyatlı telefon

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.