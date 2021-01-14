Samsung Galaxy Unpacked 2021'de neler bekliyoruz? Galaxy S21 ve fazlası

Galaxy Unpacked 2021 etkinliği için beklenen gün geldi. Çok değil, sadece birkaç saat sonra Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, yeni nesil teknolojilere sahip akıllı telefonlarını ve daha fazlasını çok büyük bir sürpriz olmadığı müddetçe sahneye çıkartacak. Aylardır yapılan sızıntılar, şirket kaynaklarına dayandırılan haberler, iddialar ve dedikoduların ardından merak edilen soru ise şu; Samsung bu akşam neler tanıtacak? Biz de Samsung'un bu akşamki tanıtacağı ürünleriyle alakalı tüm beklentileri bir araya getirdik.

1) SAMSUNG GALAXY S21, GALAXY S21+ VE GALAXY S21 ULTRA

Unpacked 2021 etkinliğinin yıldızı, Samsung aksi yönde bir karar almazsa Samsung Galaxy S21 ailesi olacak. Zaten Samsung, düzenlediği reklam kampanyalarında yeni Galaxy ile tanışma fırsatına vurgu yapıyor. Bu da doğal olarak, Galaxy S21 ailesinin tanıtılacağını gösteren kanıtlardan biri. Peki Samsung Galaxy S21 ailesinin özellikleri arasında neler bulunuyor? Şimdi yönümüzü biraz sızıntılara çevirelim.

Galaxy S21 ailesine yönelik yapılan sızıntılar, telefonların bazı pazarlarda Snapdragon 888 işlemcisi ile bazı pazarlarda ise Samsung'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı 5G destekli 5 nm'lik Exynos 2100 işlemcisi ile geleceğini gösteriyor. Asıl sürprizi ise sona sakladık; Galaxy S21 ailesinin en güçlü modeli olacağı söylenen Galaxy S21 Ultra, sızıntılara göre S Pen desteği ile birlikte gelecek fakat S Pen kutudan çıkmayacak.