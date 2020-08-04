Samsung Galaxy Unpacked'a az kala: Galaxy Note 20 ile birlikte neler tanıtılacak?

Galaxy Unpacked etkinliğine artık 12 saatten daha az bir süre kaldı. Etkinlik için Samsung da bizler kadar heyecanlı. Bunu Samsung CEO'su Tae-Moon Roh'un açıklamalarından anlamak mümkün. Hatırlarsanız Samsung'un başındaki isim, Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung'un 5 yeni cihaz tanıtacağını söylemişti. Ancak pek tabi isim vermekten kaçındı. Aylarca süren sızıntılardan, şirket içindeki kaynaklardan gelen bilgilerden ve Samsung'un kendi paylaştığı videolardan sonra bu isimler artık neredeyse belli oldu. Neredeyse diyoruz çünkü Samsung'un her zaman bir sürpriz yapma ihtimali var. İşte bu zamana kadar gelen bilgilere göre, Samsung Galaxy Unpacked 2020 etkinliğinde tanıtılacak beş cihaz ve muhtemel özellikleri! İŞTE SAMSUNG GALAXY UNPACKED ETKİNLİĞİNDE TANITILACAK CİHAZLAR GALAXY NOTE 20 VE GALAXY NOTE 20 ULTRA Samsung Galaxy Note 20 ve Samsung Galaxy Note 20 etkinliğin beklenen yıldızları olacak. Samsung'un en yeni Note ailesinin en küçük üyesi Samsung Galaxy Note 20, 6.7 inç büyüklüğünde Infinity-O OLED bir ekrana, Snapdragon 865+ / Exynos 990 ile güçlendirilmiş bir işlemciye, 8 GB RAM'e ve 256 GB dahili depolamaya sahip olacak gibi görünüyor. Telefonun ana kamerası ise 64 MP çözünürlüğünde olacak. Diğer kameralar ise 12 MP ultra geniş açılı kamera + 12 MP telefoto kamera olarak sıralanacak.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra ise iddialara göre 6.9 inç büyüklüğünde Infinity-O tasarımlı OLED bir ekranla, Snapdragon 865+ / Exynos 990 işlemcisiyle, 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanıyla gelecek. İddialara göre Galaxy Note 20 Ultra'nın ana kamerası 108 MP çözünürlüğünde olacak. Diğer kameralar ise 64 MP periskop kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera olarak sıralanacak. Galaxy Note 20 serisinin S-Pen'i ise telefonlar ile uyum içinde çalışmaya devam edecek fakat bazı yeni özellikler ile. S-Pen sızıntılardaki paylaşımlara göre Laser Pointer görevi de görecek. Yani, herhangi bir sunumda işaretçi olarak da görev yapabilecek olan S-Pen, istenildiği takdirde bu özelliğini kapatabilecek. SAMSUNG GALAXY Z FOLD 2 KATLANABİLİR AKILLI TELEFON Katlanabilir akıllı telefonlar konusunda Samsung önemli bir yol katetti. Önce tasarımı oldukça fütürist duran Samsung Galaxy Fold ile Samsung takipçilerini katlanabilir akıllı telefon ile tanıştıran firma, daha sonra ise Samsung Galaxy Z Flip ile dikey katlanabilen akıllı telefon üretti. Şimdi ise Samsung, Galaxy Fold'u daha yenilikçi, daha gelişmiş bir şekilde güncelleme arzusunda. Bu arzunun bir ürünü olarak da yarın akşam düzenlenecek etkinlikte Samsung Galaxy Z Fold 2 ile tanışma ihtimalimiz oldukça yüksek.

Samsung Galaxy Z Fold 2'nin 7,7 inç büyüklüğünde katlanabilir Super AMOLED bir ekrana, dışında ise 6.23 inç büyüklüğünde Infinity-O tasarımıyla gelen yine AMOLED bir ekrana sahip olması bekleniyor. Telefon Galaxy Fold gibi tablet formunda olacak. Yani dikey değil, yatay olarak katlanacak. Bunun yanı sıra 12 megapiksel + 16 megapiksel + 64 megapiksellik bir kamera kurulumu, Samsung Galaxy Z Fold 2'de olması beklenen özelliklerden biri. SAMSUNG GALAXY TAB S7 iPad tablet piyasasında satış rakamlarıyla üstünlük sağlıyor. Ancak Huawei ve Samsung gibi firmalar iPad'leri zorlayan rakip tablet modelleri çıkartmaya devam ediyor. Samsung'un bu anlamdaki yeni hedefi ise Samsung Galaxy Tab S7 olacak gibi görünüyor. Samsung Galaxy Tab S7 özellikleri arasında iddialara göre 12,4 inç büyüklüğünde, 2K+ çözünürlüğünde, 120 Hz AMOLED bir ekran bulunuyor. Bu ekranın altında ise Snapdragon 865+ işlemcisi, 6 GB / 8 GB RAM yer alıyor. Tabletin depolama alanı ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek ile sunulacak deniliyor. LTE ve 5G desteği bulundurması muhtemel olan Samsung Galaxy Tab S7, 45W hızlı şarj destekli 10.900 mAh gücünde bir pil ile gelebilir. Tabi ki bunlar sızıntı kaynaklarının söylemlerine dayandırılıyor.