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Samsung Galaxy Unpacked'a az kala: Galaxy Note 20 ile birlikte neler tanıtılacak? Etkinlik saat kaçta, nasıl izlenecek?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.08.2020 18:00 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy Unpacked için beklenen gün geldi. Koronavirüs nedeniyle online olarak düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung Galaxy Note 20 ve Samsung Galaxy Note 20 Ultra ile birlikte Samsung markalı 5 akıllı cihaz daha sahneye çıkacak. Peki Galaxy Unpacked'ın yıldızı olacak bu 5 cihaz ne? Galaxy Unpacked saat kaçta, nasıl izlenir? İşte Galaxy Unpacked için tüm bilinenler...

Samsung Galaxy Unpacked'a az kala: Galaxy Note 20 ile birlikte neler tanıtılacak? Etkinlik saat kaçta, nasıl izlenecek?

Galaxy Unpacked etkinliğine artık fazla bir süre kalmadı. Etkinlik için Samsung da bizler kadar heyecanlı. Bunu Samsung CEO'su Tae-Moon Roh'un açıklamalarından anlamak mümkün. Hatırlarsanız Samsung'un başındaki isim, Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung'un 5 yeni cihaz tanıtacağını söylemişti. Ancak pek tabi isim vermekten kaçındı. Aylarca süren sızıntılardan, şirket içindeki kaynaklardan gelen bilgilerden ve Samsung'un kendi paylaştığı videolardan sonra bu isimler artık neredeyse belli oldu. Neredeyse diyoruz çünkü Samsung'un her zaman bir sürpriz yapma ihtimali var. İşte bu zamana kadar gelen bilgilere göre, Samsung Galaxy Unpacked 2020 etkinliğinde tanıtılacak beş cihaz ve muhtemel özellikleri!

İŞTE SAMSUNG GALAXY UNPACKED ETKİNLİĞİNDE TANITILACAK CİHAZLAR

GALAXY NOTE 20 VE GALAXY NOTE 20 ULTRA

Samsung Galaxy Note 20 ve Samsung Galaxy Note 20 etkinliğin beklenen yıldızları olacak. Samsung'un en yeni Note ailesinin en küçük üyesi Samsung Galaxy Note 20, 6.7 inç büyüklüğünde Infinity-O OLED bir ekrana, Snapdragon 865+ / Exynos 990 ile güçlendirilmiş bir işlemciye, 8 GB RAM'e ve 256 GB dahili depolamaya sahip olacak gibi görünüyor. Telefonun ana kamerası ise 64 MP çözünürlüğünde olacak. Diğer kameralar ise 12 MP ultra geniş açılı kamera + 12 MP telefoto kamera olarak sıralanacak.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Note 20 Ultra ise iddialara göre 6.9 inç büyüklüğünde Infinity-O tasarımlı OLED bir ekranla, Snapdragon 865+ / Exynos 990 işlemcisiyle, 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanıyla gelecek. İddialara göre Galaxy Note 20 Ultra'nın ana kamerası 108 MP çözünürlüğünde olacak. Diğer kameralar ise 64 MP periskop kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera olarak sıralanacak. Galaxy Note 20 serisinin S-Pen'i ise telefonlar ile uyum içinde çalışmaya devam edecek fakat bazı yeni özellikler ile.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra-1

S-Pen sızıntılardaki paylaşımlara göre Laser Pointer görevi de görecek. Yani, herhangi bir sunumda işaretçi olarak da görev yapabilecek olan S-Pen, istenildiği takdirde bu özelliğini kapatabilecek.

Samsung Galaxy Note 20 S-Pen

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 2 KATLANABİLİR AKILLI TELEFON

Katlanabilir akıllı telefonlar konusunda Samsung önemli bir yol katetti. Önce tasarımı oldukça fütürist duran Samsung Galaxy Fold ile Samsung takipçilerini katlanabilir akıllı telefon ile tanıştıran firma, daha sonra ise Samsung Galaxy Z Flip ile dikey katlanabilen akıllı telefon üretti. Şimdi ise Samsung, Galaxy Fold'u daha yenilikçi, daha gelişmiş bir şekilde güncelleme arzusunda. Bu arzunun bir ürünü olarak da yarın akşam düzenlenecek etkinlikte Samsung Galaxy Z Fold 2 ile tanışma ihtimalimiz oldukça yüksek.

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy Z Fold 2'nin 7,7 inç büyüklüğünde katlanabilir Super AMOLED bir ekrana, dışında ise 6.23 inç büyüklüğünde Infinity-O tasarımıyla gelen yine AMOLED bir ekrana sahip olması bekleniyor. Telefon Galaxy Fold gibi tablet formunda olacak. Yani dikey değil, yatay olarak katlanacak. Bunun yanı sıra 12 megapiksel + 16 megapiksel + 64 megapiksellik bir kamera kurulumu, Samsung Galaxy Z Fold 2'de olması beklenen özelliklerden biri.

Samsung Galaxy Z Fold 2

SAMSUNG GALAXY TAB S7

iPad tablet piyasasında satış rakamlarıyla üstünlük sağlıyor. Ancak Huawei ve Samsung gibi firmalar iPad'leri zorlayan rakip tablet modelleri çıkartmaya devam ediyor. Samsung'un bu anlamdaki yeni hedefi ise Samsung Galaxy Tab S7 olacak gibi görünüyor. Samsung Galaxy Tab S7 özellikleri arasında iddialara göre 12,4 inç büyüklüğünde, 2K+ çözünürlüğünde, 120 Hz AMOLED bir ekran bulunuyor. Bu ekranın altında ise Snapdragon 865+ işlemcisi, 6 GB / 8 GB RAM yer alıyor. Tabletin depolama alanı ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek ile sunulacak deniliyor. LTE ve 5G desteği bulundurması muhtemel olan Samsung Galaxy Tab S7, 45W hızlı şarj destekli 10.900 mAh gücünde bir pil ile gelebilir. Tabi ki bunlar sızıntı kaynaklarının söylemlerine dayandırılıyor.

Samsung Galaxy Tab S7

SAMSUNG GALAXY WATCH 3

Galaxy Watch 3 son zamanlarda sızıntılarda epey bir gözüktü. Hatta bir YouTube kanalı, Galaxy Watch 3'ün kutu açılış videosunu dahi çekti.

Hal böyle olunca akıllı saat hakkında bir sürü detay havalarda uçuştu. Bu detaylardan bazılarına göre ise Samsung'un yeni akıllı saati, 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama ile gelecek. 50 metre derinlikte 10 dakikaya kadar suya dayanıklılık sunacak olan Samsung Galaxy Watch 3, kan basıncı ve EKG ölçebilir. Bunun doğru olup olmadığını Galaxy Unpacked etkinliğinde göreceğiz.

Samsung Galaxy Watch 3

SAMSUNG GALAXY BUDS LİVE

Samsung'un fasulye tanesi tasarımına sahip kulaklığı Samsung Galaxy Buds Live, etkinliğin en çok beklenen üyelerinden biri. AirPods Pro'nun aksine herhangi bir sapa sahip olmayan bu kulaklık, kulağın içine tam olarak oturacak ve müzik keyfi sunacak. Gün içinde gelen haberlerde Galaxy Buds Live'ın, yaka mikrofonu görevi göreceği de paylaşıldı. Buna istinaden Samsung'un Galaxy Buds Live'ı 'bir kulaklıktan fazlası' şeklinde tanıtacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy Buds Live fotoğrafı-1

SAMSUNG GALAXY UNPACKED SAAT KAÇTA, NASIL İZLENİR?

Samsung Galaxy Unpacked etkinliği bugün yani 5 Ağustos'ta TSİ 17:00'da başlayacak. Yayını izlemek için ise Samsung'un resmi internet sitesine gitmeniz ya da buraya tıklayarak Samsung'un YouTube yayınına katılmanız yeterli olacak. Biz ise etkinlik sürerken, Samsung'un en yeni 5 cihazının tüm detaylarını sizlerle paylaşacağız.

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