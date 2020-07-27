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Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinin ilk tanıtımını yayınladı, tüm cihazları gösterdi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.07.2020 17:31 | Son Güncelleme

Samsung, Galaxy Unpacked etkinliği için ilk tanıtım videosunu yayına aldı. Galaxy Note 20 ailesinin tanıtılacağı etkinlik için hazırlanan videoda Samsung'un etkinlikte tanıtacağı 5 cihazın 5'i de görüntülendi.

Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinin ilk tanıtımını yayınladı, tüm cihazları gösterdi!

Samsung Galaxy Unpacked etkinliği için artık her anlamda hazır. Bunu anlamak için ise Samsung'un geçmişine bakmak gerekiyor. Zira, geçmiş tecrübelere bakarak söylenebilir ki Samsung Galaxy Unpacked etkinlikleri için tanıtım videosu yayınladığında Samsung'un tanıtım mevsimi gelmiştir. Tıpkı bugün yayınlanan video ile anladığımız gibi.

SAMSUNG GALAXY UNPACKED İÇİN TANITIM YAYINLADI

Samsung, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra ve Samsung Galaxy Z Fold 2'yi tanıtacağı etkinlik için ilk tanıtım videosunu yayınladı. Daha önce Samsung CEO'sunun açıkladığı gibi etkinlikte tanıtılacak 5 cihaz, videoda detaylarıyla birlikte ortaya çıktı. Dilerseniz önce bir Samsung'un Galaxy Unpacked videosunu izleyelim.

İŞTE GALAXY UNPACKED ETKİNLİĞİNDE TANITILACAK CİHAZLAR

Galaxy Unpacked videosunda gördüğünüz üzere Samsung, üretim bandına ve övündüğü birçok noktaya değindi. Son olarak ise etkinlikte tanıtılacak 5 cihazı üzerilerinde gölge bırakarak da olsa gösterdi. Videoda gösterildiği kadarıyla bu cihazlar şöyle:

  • Samsung Galaxy Note 20 / Samsung Galaxy Note 20 Ultra
  • Samsung Galaxy Z Fold 2 katlanabilir akıllı telefon
  • Samsung Galaxy Watch 3 akıllı saat
  • Samsung Galaxy Buds Live kablosuz kulaklık
  • Samsung Galaxy Tab S7 tablet

Samsung Galaxy Unpacked

GALAXY UNPACKED TANITIMLARININ DEVAMI GELECEK Mİ?

Samsung yüklediği YouTube videosunda bu tanıtım etkinliğinin ilk olduğunu söylüyor. Yani Samsung önümüzdeki günlerde yeni tanıtım videoları yayınlayacak demek bu. Böylece tanıtılacak cihazlar hakkında daha fazla detay öğrenebiliriz.

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