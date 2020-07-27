Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinin ilk tanıtımını yayınladı, tüm cihazları gösterdi!

Samsung Galaxy Unpacked etkinliği için artık her anlamda hazır. Bunu anlamak için ise Samsung'un geçmişine bakmak gerekiyor. Zira, geçmiş tecrübelere bakarak söylenebilir ki Samsung Galaxy Unpacked etkinlikleri için tanıtım videosu yayınladığında Samsung'un tanıtım mevsimi gelmiştir. Tıpkı bugün yayınlanan video ile anladığımız gibi.
Samsung, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra ve Samsung Galaxy Z Fold 2'yi tanıtacağı etkinlik için ilk tanıtım videosunu yayınladı. Daha önce Samsung CEO'sunun açıkladığı gibi etkinlikte tanıtılacak 5 cihaz, videoda detaylarıyla birlikte ortaya çıktı. Dilerseniz önce bir Samsung'un Galaxy Unpacked videosunu izleyelim.
Galaxy Unpacked videosunda gördüğünüz üzere Samsung, üretim bandına ve övündüğü birçok noktaya değindi. Son olarak ise etkinlikte tanıtılacak 5 cihazı üzerilerinde gölge bırakarak da olsa gösterdi. Videoda gösterildiği kadarıyla bu cihazlar şöyle:
Samsung yüklediği YouTube videosunda bu tanıtım etkinliğinin ilk olduğunu söylüyor. Yani Samsung önümüzdeki günlerde yeni tanıtım videoları yayınlayacak demek bu. Böylece tanıtılacak cihazlar hakkında daha fazla detay öğrenebiliriz.
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