Samsung Galaxy Watch 3 daha tanıtılmadan incelendi!

Samsung Galaxy Watch 3 için artık neredeyse öğrenmediğimiz bilgi kalmadı. Sadece akıllı saatin fiyatı konusunda bazı kafa karışıklıkları mevcut. Bunun dışında sızıntılar sağolsun, Samsung Galaxy Watch 3'ün özellikleri neredeyse tamamen biliniyor. Ancak bu bazılarına yeterli gelmemiş gibi duruyor. Zira, Bir YouTube kanalının iddiası, Samsung Galaxy Watch 3'ü inceleme fırsatı yakaladığı yönünde.

SAMSUNG GALAXY WATCH 3 İNCELENDİ!

Galaxy Watch 3 için bir video çeken YouTube kanalı, akıllı saati bir akıllı telefona eşleştirerek işe başlıyor. Saati eşleştirirken gözümüze telefonun ekranında çıkan Samsung Galaxy Watch 3 yazısı göze çarpıyor. Bu da sızıntının doğru olma ihtimalini güçlendiriyor.

Bunun ardından saati kurcalamaya başlayan kanal, saatin dönebilen çerçevesi ile kontroller yapmaya başlıyor. Saate bulunan iki butonu da kullanan kanal, Galaxy Watch 3'ün özelliklerinden bazılarını da bize göstermekten kaçınmıyor.

İŞTE VİDEOYA GÖRE GALAXY WATCH 3'ÜN ÖZELLİKLERİ

Akıllı saat Galaxy Watch 3'ün inceleme videosuna göre, Galaxy Watch 3 1 GB RAM ve 8 GB depolama alanıyla ile gelecek. Ayrıca IP68 derecesinde suya ve toza karşı dayanıklılık sunacak. 41 mm boyutundaki saat göze ise oldukça hoş gözüküyor. Yine de en doğru bilgiyi Samsung'un 5 Ağustos günü düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde alacağız.

