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Samsung Galaxy Watch 3 düşmeye karşı duyarlı olacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.07.2020 12:23 | Son Güncelleme

Samsung Electronics’in yeni akıllı saat modeli Galaxy Watch 3 düşme sensörüyle birlikte gelecek. İşte konu hakkındaki tüm detaylar...

Samsung Galaxy Watch 3 düşmeye karşı duyarlı olacak

Samsung Ağustos ayının ilk haftasında önemli bir etkinlik düzenleyecek. Güney Koreli teknoloji devinin 5 Ağustos’ta düzenleyeceği etkinlikte yeni Note modellerinin yanı sıra Galaxy Watch 3 de tanıtılacak.

Galaxy Watch 3 ile ilgili şimdiye kadar bir dizi detay zaten sızdırılmıştı. Geçtiğimiz gün bu detaylara yenileri eklendi. Görünen o ki Samsung, Apple Watch 5’te yer alan bazı özellikleri Galaxy Watch 3’e entegre edecek.

Bilindiği üzere Apple Watch 5 modelinde kullanıcıların düşmelerine karşı duyarlı bir sistem vardı. Bu sistem sayesinde Apple Watch 5 kullanıcısı yüksek bir yerden düştüğünde acil servis ya da acil durumda ulaşılması gereken kişiler aranıyordu.

GALAXY WATCH 3 DÜŞME ANINDA HABER VERECEK

İşte bu özelliğin aynısı Samsung Galaxy Watch 3 modelinde de yer alacak. Galaxy Watch 3 kullanıcıları yüksek bir yerden düştüklerinde saat acil yardım servislerini ya da acil durumda ulaşılması gereken kişileri arayacak.

Galaxy Watch 3 ile gelecek olan yenilikler bu kadarla da sınırlı değil. Saat üzerinden gelen aramaları reddetmek ya da cevaplamak için bazı el, kol hareketlerini yapmanız yeterli olacak. Örneğin arama geldiğinizde kolunuzu sola doğru çevirirseniz arama direkt olarak reddedilecek.

Muhtemelen bu hareketler özelleştirilebilir olacak. Yani dilerseniz kolunuzu salladığınızda gelen aramayı sessize de alabileceksiniz.

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