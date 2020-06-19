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Samsung Galaxy Watch 3 ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.06.2020 11:53 | Son Güncelleme

Samsung, akıllı saat pazarının iddialı isimlerinden bir tanesi. Klasik tasarımdan spor tasarıma kadar pek çok modeli bulunuyor ve tabii bu modellerin farklı fiyatları bulunuyor. İnternette yayımlanan yeni görseller, Samsung Galaxy Watch 3‘ün yolda olduğunu gösteriyor. En azından söylentiler bu yönde.

Samsung Galaxy Watch 3 ortaya çıktı

Aşağıdaki görsellerden de görebileceğiniz üzere, Galaxy Watch 3‘ün dönen çerçeveli bir tasarımı var, ki zaten firma bu tip tasarımı daha önce de defalarca tercih etmişti.

Daire tasarım pek çokları için hem göze hoş geliyor hem de döner çerçeve faktörü sayesinde de arayüzde hızlıca gezinti kolay oluyor.

İŞTE GALAXY WATCH 3'TEN İLK BİLGİLER

GSMArena’da yer verilen bilgilere göre Samsung, yeni akıllı saatinde 41mm ve 45mm seçeneklerini sunacak. 41mm’lik modelin SM-R840, 45mm’lik modelin de SM-R850 model numarasıyla geleceği konuşuluyor.

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Samsung Galaxy Watch 3‘ün 41mm’lik versiyonunun ekranının 1.2 inç ekranla gelmesi muhtemel. 45mm’lik versiyonda da 1.6 inç ekran kullanılabilir. Tabii ekran teknolojisi tarafında AMOLED’e başvurulacak. Ek olarak, iki versiyonun da 1GB RAM ve 8GB dahili depolamayla geleceği tahmin ediliyor.

Peki ya yazılım tarafında ne var derseniz, o tarafta da Tizen OS 5.5 söylentileri var. Bildiğiniz gibi bu sistemi de Samsung geliştiriyor ve Android tarafıyla da uyumu var.

IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası bulunan bu cihazların temmuz ayı itibarıyla teknoloji severlere sunulması bekleniyor.

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