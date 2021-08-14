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Samsung Galaxy Watch 4 çok kullanışlı bir özellik sunuyor

14.08.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı saat sağlığına dikkat edenler ya da spor yapanları sevindirecek bir özelliğe sahip. Yeni duyurulan saat, vücut yağ yüzdesini ve kas kütlesini hesaplayabiliyor.

Samsung Galaxy Watch 4 çok kullanışlı bir özellik sunuyor

Vücut yağı, sağlığınızın ne durumda olduğunu değerlendirmek için genellikle kilonuza bakmaktan daha iyi bir yoldur. Ancak vücut yağınızı ölçmek için ya akıllı bir tartıya ya da profesyonel başka yöntemlere ihtiyaç duyuluyor.

Samsung şimdi bu durumu sağlığına dikkat eden kullanıcılar için oldukça kolay hale getiriyor. Samsung Galaxy Watch 4, bileğinizden vücut yağınızı ölçebilecek. Çoğu sağlık uzmanı akıllı saatlerin insanlara sağlıklarını takip etmeleri açısından çoğu cihazdan daha fazla yardımcı olacağını savunuyor.

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Yeni Galaxy saat, vücuda zayıf bir elektrik akımı gönderen biyoelektrik empedans analizi (BIA) adı verilen bir teknik kullanarak vücut kompozisyonunu ölçebiliyor. Samsung Galaxy Watch 4, vücuttaki su miktarını hesaplıyor. Ardından yağ oranınızla ilgili bilgi sunuyor. Ancak uzmanlar yine de akıllı saatin az da olsa tahmininde oynama payı  bırakılması gerekildiğini savunuyor.

Vücuttaki su miktarı ile vücut yağı arasında mükemmel bire bir oran yoktur. Ayrıca vücuttaki su miktarı gün içinde değişebilir. Bu sebeple akıllı saatin söylediği yağ ora nında ufak da olsa yanılma payı olabileceğini akılda tutmak gerek. Giyilebilir cihazların ne kadar gerçekçi sonuçlar sunabileceğini anlamak için daha fazla zaman gerekecek.

Ancak kullanım açısından çok fazla rahatlık sundukları için sağlık takibinde insanların ilk tercihleri arasında yer alıyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı saat Samsung
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