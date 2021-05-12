Samsung Galaxy Watch 4 kan şekeri ölçümü yapacak mı? İşte yanıtı

Samsung akıllı saat sektöründe Huawei ve Apple gibi rakiplerle mücadele ediyor. Firmanın rakipleriyle arasındaki rekabette daha avantajlı bir konuma geçebilmek için ağustos ayında Galaxy Z serisi ile birlikte Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch Active 4 adında iki akıllı saat tanıtması bekleniyor. Bu akıllı saatlerin uzun bir süredir kan şekeri ölçümü yapabileceği söyleniyordu. Ancak son gelen bir rapor, söylentilerin tam tersini gösteriyor.

GALAXY WATCH 4 KAN ŞEKERİ ÖLÇMÜYOR

Rapora göre, Samsung'un yeni akıllı saatleri kan şekeri ölçümünü desteklemeyecek. Ayrıca Samsung'un Tizen işletim sistemini terk edeceği, Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch Active 4 modellerinin Google'ın Wear OS işletim sistemi ile geleceği söyleniyor.

Bu, Samsung'un oldukça uzun bir aradan sonra akıllı saatlerinde Google'ın platformunu kullanacağı anlamına geliyor. İddialara göre bunun arkasındaki neden, Tizen platformunda ana akım uygulamaların olmaması. Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch Active 4 için sızdırılan boyut bilgileri ise şöyle:

Samsung Galaxy Watch 4 Boyutları

42 mm

46 mm

Samsung Galaxy Watch Active 4 Boyutları

40 mm

42 mm

Son olarak, Galaxy Wear uygulamasına göre, bu giyilebilir cihazların hem Bluetooth hem de hücresel (LTE) destekli modelleri bulunacak.

