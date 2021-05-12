HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung Galaxy Watch 4 kan şekeri ölçümü yapacak mı? İşte yanıtı

Samsung Galaxy Watch 4 kan şekeri ölçümü yapacak mı? İşte yanıtı

12.05.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung tarafından üretilmesi beklenen Galaxy Watch 4 ve Samsung Galaxy Watch Active 4'ün kan şekeri ölçümü yapması muhtemeldi. Ancak son bir rapora göre, bu ihtimal artık yok.

Samsung Galaxy Watch 4 kan şekeri ölçümü yapacak mı? İşte yanıtı

Samsung akıllı saat sektöründe Huawei ve Apple gibi rakiplerle mücadele ediyor. Firmanın rakipleriyle arasındaki rekabette daha avantajlı bir konuma geçebilmek için ağustos ayında Galaxy Z serisi ile birlikte Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch Active 4 adında iki akıllı saat tanıtması bekleniyor. Bu akıllı saatlerin uzun bir süredir kan şekeri ölçümü yapabileceği söyleniyordu. Ancak son gelen bir rapor, söylentilerin tam tersini gösteriyor.

GALAXY WATCH 4 KAN ŞEKERİ ÖLÇMÜYOR

Rapora göre, Samsung'un yeni akıllı saatleri kan şekeri ölçümünü desteklemeyecek. Ayrıca Samsung'un Tizen işletim sistemini terk edeceği, Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch Active 4 modellerinin Google'ın Wear OS işletim sistemi ile geleceği söyleniyor.

Bu, Samsung'un oldukça uzun bir aradan sonra akıllı saatlerinde Google'ın platformunu kullanacağı anlamına geliyor. İddialara göre bunun arkasındaki neden, Tizen platformunda ana akım uygulamaların olmaması. Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch Active 4 için sızdırılan boyut bilgileri ise şöyle:

Samsung Galaxy Watch 4 Boyutları

  • 42 mm
  • 46 mm

Samsung Galaxy Watch Active 4 Boyutları

  • 40 mm
  • 42 mm
Samsung'un yeni telefonları için tarih belirdiSamsung'un yeni telefonları için tarih belirdi

Son olarak, Galaxy Wear uygulamasına göre, bu giyilebilir cihazların hem Bluetooth hem de hücresel (LTE) destekli modelleri bulunacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 11 çocuk doğurdu, hayali şoke etti 11 çocuk doğurdu, hayali şoke etti
Apple tanıtmıştı! Bilgisayardan daha hızlı çıktıApple tanıtmıştı! Bilgisayardan daha hızlı çıktı
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
akıllı saat Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Metrelerce kuyruk! Fiyatını duyan akın etti

Metrelerce kuyruk! Fiyatını duyan akın etti

Önemli gelişme! Türkiye'de üretilecek

Önemli gelişme! Türkiye'de üretilecek

Mesajı ifşa etti! "Hâlâ kardeş diyorsun edepsiz"

Mesajı ifşa etti! "Hâlâ kardeş diyorsun edepsiz"

Pandemi yaramadı! Bikinili hali olay oldu

Pandemi yaramadı! Bikinili hali olay oldu

Mehmet Ağar'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt!

Mehmet Ağar'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt!

Erdoğan duyurdu: Bayram sonrası kontrollü normalleşme

Erdoğan duyurdu: Bayram sonrası kontrollü normalleşme

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

10 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

10 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı

Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı

İfadesi ortaya çıktı! Vahşetin nedeni 'Yakışıklı değilsin' sözü

İfadesi ortaya çıktı! Vahşetin nedeni 'Yakışıklı değilsin' sözü

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş Ekrem İmamoğlu kararı

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş Ekrem İmamoğlu kararı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.