Samsung Galaxy Watch 4 yakında tanıtılacak

Galaxy Watch 4 serisi render görüntülerde karşımıza çıkmıştı. Ancak, paylaşılan canlı görüntüler sayesinde saati ilk kez canlı olarak görebildik. Yayına göre, görselde gösterilen akıllı saatler Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Fotoğraflar, saati iki renkte gösteriyor: Siyah ve Gümüş. Bunlar daha önce karşımıza çıkan renk seçenekleriyle aynı. Görsele göre saat, sağ tarafta iki düğmeye sahip olacak. Ne yazık ki, resim Wear OS 3 UI hakkında fazla bir şey söylenmiyor.

SAMSUNG GALAXY WATCH 4 ÖZELLİKLERİ

Önceki raporlara göre, söz konusu akıllı saat üç boyutta (42 mm, 44 mm, 46 mm) gelecek. 1.5 GB RAM ve 16 GB depolama ile eşleştirilmiş bir Exynos W920 yonga seti tarafından desteklenecek. Bu giyilebilir cihazın en önemli özelliği, Google, Samsung ve Fitbit tarafından ortaklaşa geliştirilen yeni birleşik Wear OS olacak.

Yaklaşan Samsung Galaxy Watch 4 serisi, Wear OS akıllı saatlerinin kaderini belirleyecek. Resmi lansman 11 Ağustos’ta gerçekleşecek. O zaman akıllı saatlerin tüm özellikleri net olarak belli olacak. O zamana kadar çoğu özellik sadece söylenti seviyesinde kalıyor diyebiliriz.

PlayStation 5 ne kadar sattı? İşte yanıtı

