Samsung Galaxy XCover Pro resmi olarak tanıtıldı! İşte Galaxy XCover Pro'nun özellikleri

6.3 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde LCD ekran ile gelen telefonda; Suya dayanıklılık (IP68) ve US Military Standard MIL-STD 810G sertifikaları yer alıyor. Dağa taşa karşı oldukça dayanıklı olan bu telefon, gücünü sekiz çekirdekli Exynos 9611 10nm (4 x 2.3GHz + 4 x 1.7GHz) yonga setinden ve 4 GB RAM’den alıyor.

64 GB dahili depolama birimi ile gelen bu modelde 512 GB’a kadar microSD kart desteği yer alıyor. Telefonun arkasında 25 Megapiksel + 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 13 Megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor.

Telefonun en dikkat çeken özelliği ise 15W hızlı şarj destekli 4.020 mAh kapasiteli bataryasının çıkarılabilir olması. Bildiğiniz gibi son yıllarda üretilen neredeyse hiçbir telefonda bataryayı kolayca çıkarıp takma opsiyonu sunulmuyordu. Samsung’un, bu özelliği arazide batarya değiştirmek isteyenlerin hayatını kolaylaştırmak için sunduğu düşünülüyor.

Telefonun fiyatı ise 499 dolar belirlenmiş durumda. Önümüzdeki ay bu model belli başlı ülkelerde satışa sunulacak.