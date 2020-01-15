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  4. Samsung Galaxy XCover Pro resmi olarak tanıtıldı! İşte Galaxy XCover Pro'nun özellikleri

Samsung Galaxy XCover Pro resmi olarak tanıtıldı! İşte Galaxy XCover Pro'nun özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.01.2020 09:29 | Son Güncelleme

Samsung, uzun bir sürece önce arazi şartlarına uygun telefonlar üretiyordu. Ancak Güney Koreli teknoloji devi bu alanda uzun zamandır faaliyet göstermiyordu. Samsung, bugün sessizliğini bozdu ve Galaxy XCover Pro modelini resmi olarak tanıttı.

Samsung Galaxy XCover Pro resmi olarak tanıtıldı! İşte Galaxy XCover Pro'nun özellikleri

6.3 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde LCD ekran ile gelen telefonda; Suya dayanıklılık (IP68) ve US Military Standard MIL-STD 810G sertifikaları yer alıyor. Dağa taşa karşı oldukça dayanıklı olan bu telefon, gücünü sekiz çekirdekli Exynos 9611 10nm (4 x 2.3GHz + 4 x 1.7GHz) yonga setinden ve 4 GB RAM’den alıyor.

64 GB dahili depolama birimi ile gelen bu modelde 512 GB’a kadar microSD kart desteği yer alıyor. Telefonun arkasında 25 Megapiksel + 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 13 Megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor.

Telefonun en dikkat çeken özelliği ise 15W hızlı şarj destekli 4.020 mAh kapasiteli bataryasının çıkarılabilir olması. Bildiğiniz gibi son yıllarda üretilen neredeyse hiçbir telefonda bataryayı kolayca çıkarıp takma opsiyonu sunulmuyordu. Samsung’un, bu özelliği arazide batarya değiştirmek isteyenlerin hayatını kolaylaştırmak için sunduğu düşünülüyor.

Telefonun fiyatı ise 499 dolar belirlenmiş durumda. Önümüzdeki ay bu model belli başlı ülkelerde satışa sunulacak.

SAMSUNG GALAXY XCOVER PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

6.3 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde LCD ekran
Sekiz çekirdekli Exynos 9611 10nm yonga seti (4 x 2.3GHz + 4 x 1.7GHz)
Mali-G72 GPU grafik birimi
4 GB RAM
64 GB dahili depolama (512 GB’a kadar microSD kart desteği)
Android 10 işletim sistemi (Samsung One UI 2.0)
25 Megapiksel + 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera
13 Megapiksel ön kamera
Parmak izi okuyucusu
Ağırlık: 200g
Kalınlık: 10mm
Suya dayanıklılık (IP68) ve US Military Standard MIL-STD 810G
Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC
15W hızlı şarj destekli 4.020 mAh kapasiteli batarya

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Samsung galaxy xcover pro galaxy xcover pro özellikleri

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