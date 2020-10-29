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Samsung Galaxy Z Flip 2 çıkış tarihi ile herkesi şaşırtabilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.10.2020 17:51 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy Z Flip 2 çıkış tarihi için yeni iddialar ortaya çıkmaya başladı. Bir sızıntı kaynağına göre Samsung'un yeni dikey katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip 2, Galaxy S21 ailesi ile birlikte tanıtılmayacak. Peki iddialara bakılırsa Samsung Galaxy Z Flip 2 için planlanan tanıtım tarihi ne zaman?

Samsung Galaxy Z Flip 2 çıkış tarihi ile herkesi şaşırtabilir!

Galaxy Z Flip, Samsung'un dikey katlanabilir ilk akıllı telefonuydu. Galaxy Fold'tan sonra tanıtılan Samsung Galaxy Z Flip, ön tarafında 1,1 inçlik Super AMOLED ekrana ev sahipliği yapıyor, içinde ise 6,7 inçlik Full HD+ çözünürlüğünde Dinamik AMOLED bir ekran taşıyordu. Telefon açıldığında normal bir telefondan neredeyse farksızdı. Motorola Razr gibi bir tasarıma sahip olan Galaxy Z Flip'in tanıtılmasının üzerinden ise yaklaşık 8 ay geçti. 2021'nin şubat ayında birinci yaşını kutlayacak olan katlanabilir telefon için şimdiden halefi konuşulmaya başlandı. İddialar, bu halefin Samsung Galaxy Z Flip 2 olarak adlandırılacağını ve Galaxy S21 ailesiyle birlikte tanıtılacağını söylüyordu. Fakat sektördeki güvenilir isimlerden biri olan Ross Young'a göre her şey sandığımız gibi gerçekleşmeyebilir.

GALAXY Z FLİP 2'NİN ÇIKIŞ TARİHİ İLKBAHARA KALMIŞ OLABİLİR

Samsung Galaxy Z Flip 2 hakkında bazı iddialarda bulunan Ross Young, Twitter hesabı üzerinden yeni modelin çıkış tarihi ile alakalı bilgiler de paylaştı. Young'a göre Galaxy Z Flip 2, Galaxy S21 ile birlikte tanıtılmayacak. Samsung bunun yerine yeni nesil katlanabilir telefonunu 2021 yılının ilkbahar aylarında görücüye çıkartacak. Ayrıca iddia kaynağı, Galaxy Z Flip 2'nin geliştirilmesinden etkilendiğini de dile getiriyor. Tabi bu kendisinin görüşü.

SAMSUNG GALAXY Z FLİP 2 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

Galaxy Z Flip 2 özellikleri hakkında henüz bizlere yansıyan bir bilgi yok. Ancak tahminler var. Buna göre yeni dikey katlanabilir telefonda, selef modelin bilgilendirmeye yarayan 1,1 inçlik ekranının biraz daha büyümesi bekleniyor. Ayrıca, kamera donanımda da geliştirmeler yapılacağı tahmin ediliyor. Samsung Galaxy Z Fold 2'deki gibi bir üçlü arka kamera kurulumunun Galaxy Z Flip 2'de de yer alması muhtemel. Tabi bu noktada aralık ayında tanıtılması öngörülen 5G destekli yeni nesil Snapdragon 875 işlemcisini de unutmamak gerek.

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