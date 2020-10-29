Samsung Galaxy Z Flip 2 çıkış tarihi ile herkesi şaşırtabilir!

Galaxy Z Flip, Samsung'un dikey katlanabilir ilk akıllı telefonuydu. Galaxy Fold'tan sonra tanıtılan Samsung Galaxy Z Flip, ön tarafında 1,1 inçlik Super AMOLED ekrana ev sahipliği yapıyor, içinde ise 6,7 inçlik Full HD+ çözünürlüğünde Dinamik AMOLED bir ekran taşıyordu. Telefon açıldığında normal bir telefondan neredeyse farksızdı. Motorola Razr gibi bir tasarıma sahip olan Galaxy Z Flip'in tanıtılmasının üzerinden ise yaklaşık 8 ay geçti. 2021'nin şubat ayında birinci yaşını kutlayacak olan katlanabilir telefon için şimdiden halefi konuşulmaya başlandı. İddialar, bu halefin Samsung Galaxy Z Flip 2 olarak adlandırılacağını ve Galaxy S21 ailesiyle birlikte tanıtılacağını söylüyordu. Fakat sektördeki güvenilir isimlerden biri olan Ross Young'a göre her şey sandığımız gibi gerçekleşmeyebilir.
Samsung Galaxy Z Flip 2 hakkında bazı iddialarda bulunan Ross Young, Twitter hesabı üzerinden yeni modelin çıkış tarihi ile alakalı bilgiler de paylaştı. Young'a göre Galaxy Z Flip 2, Galaxy S21 ile birlikte tanıtılmayacak. Samsung bunun yerine yeni nesil katlanabilir telefonunu 2021 yılının ilkbahar aylarında görücüye çıkartacak. Ayrıca iddia kaynağı, Galaxy Z Flip 2'nin geliştirilmesinden etkilendiğini de dile getiriyor. Tabi bu kendisinin görüşü.
The Z Flip 2 will not be launched with the S21, but it will be launched in the spring. I am impressed with the upgrades it will get.— Ross Young (@DSCCRoss) October 28, 2020
Galaxy Z Flip 2 özellikleri hakkında henüz bizlere yansıyan bir bilgi yok. Ancak tahminler var. Buna göre yeni dikey katlanabilir telefonda, selef modelin bilgilendirmeye yarayan 1,1 inçlik ekranının biraz daha büyümesi bekleniyor. Ayrıca, kamera donanımda da geliştirmeler yapılacağı tahmin ediliyor. Samsung Galaxy Z Fold 2'deki gibi bir üçlü arka kamera kurulumunun Galaxy Z Flip 2'de de yer alması muhtemel. Tabi bu noktada aralık ayında tanıtılması öngörülen 5G destekli yeni nesil Snapdragon 875 işlemcisini de unutmamak gerek.