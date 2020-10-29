Samsung Galaxy Z Flip 2 çıkış tarihi ile herkesi şaşırtabilir!

Galaxy Z Flip, Samsung'un dikey katlanabilir ilk akıllı telefonuydu. Galaxy Fold'tan sonra tanıtılan Samsung Galaxy Z Flip, ön tarafında 1,1 inçlik Super AMOLED ekrana ev sahipliği yapıyor, içinde ise 6,7 inçlik Full HD+ çözünürlüğünde Dinamik AMOLED bir ekran taşıyordu. Telefon açıldığında normal bir telefondan neredeyse farksızdı. Motorola Razr gibi bir tasarıma sahip olan Galaxy Z Flip'in tanıtılmasının üzerinden ise yaklaşık 8 ay geçti. 2021'nin şubat ayında birinci yaşını kutlayacak olan katlanabilir telefon için şimdiden halefi konuşulmaya başlandı. İddialar, bu halefin Samsung Galaxy Z Flip 2 olarak adlandırılacağını ve Galaxy S21 ailesiyle birlikte tanıtılacağını söylüyordu. Fakat sektördeki güvenilir isimlerden biri olan Ross Young'a göre her şey sandığımız gibi gerçekleşmeyebilir.

GALAXY Z FLİP 2'NİN ÇIKIŞ TARİHİ İLKBAHARA KALMIŞ OLABİLİR

Samsung Galaxy Z Flip 2 hakkında bazı iddialarda bulunan Ross Young, Twitter hesabı üzerinden yeni modelin çıkış tarihi ile alakalı bilgiler de paylaştı. Young'a göre Galaxy Z Flip 2, Galaxy S21 ile birlikte tanıtılmayacak. Samsung bunun yerine yeni nesil katlanabilir telefonunu 2021 yılının ilkbahar aylarında görücüye çıkartacak. Ayrıca iddia kaynağı, Galaxy Z Flip 2'nin geliştirilmesinden etkilendiğini de dile getiriyor. Tabi bu kendisinin görüşü.