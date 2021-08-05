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Samsung Galaxy Z Flip 3 için fiyat bilgisi ortaya çıktı

05.08.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung, önümüzdeki hafta Galaxy Unpacked Ağustos 2021 etkinliği sırasında Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3’ü resmi olarak tanıtacak.

Samsung Galaxy Z Flip 3 için fiyat bilgisi ortaya çıktı

Ancak cihazlar daha ortaya çıkmadan önce bile telefonların resimleri, özellikleri ve fiyatları sızdırıldı. Böylece merakla beklenen katlanabilir telefonların fiyatları hakkında bilgi sahibi olduk. Fiyat bilgisi güvenilir bir kaynaktan geldi. İşte Galaxy Z Flip 3 için ortaya çıkan fiyat.

SAMSUNG GALAXY Z FLIP 3'ÜN FİYATI

Güvenilir sızıntı kaynağı Evan Blass (@evleaks), Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3‘ün fiyatlarını gösteren görselleri tweet'ledi. Görünüşe göre Galaxy Z Flip 3, Avrupa pazarlarına 1.099 euro’dan başlayan fiyatlarla gelecek. Bu da telefonun ülkemize vergileri de katarsak 20 bin TL'ye yakın bir fiyatla gelebileceğini gösteriyor. Cihazın üst seviye depolama varyantı 1,149 euro’ya mal olabilir.

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Gelelim Galaxy Z Fold 3‘e. Z Fold 3, 1.899 Euro fiyat etiketine sahip. Bu cihazın ülkemizdeki fiyatının 20 bin TL'nin üzerinde olacağı düşünülüyor. Üst seviye depolama varyantı ise 1.999 Euro’ya mal olabilir. Bunun da vergiler dahilinde 30 bin TL'ye yakın olacağını söyleyebiliriz.

Galaxy Z Flip 3, daha güçlü bir gövdeye ve daha dayanıklı bir katlanabilir ekrana sahip olacak. Ayrıca daha büyük bir kapak ekranı, daha hızlı bir işlemci, daha yeni yazılım ve daha hızlı şarj etme hızlarına sahip olacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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