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Samsung Galaxy Z Flip 3’ün görüntüler sızdı

30.07.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3‘ün render görüntüleri internete sızdırıldı. Her iki cihazın da ana tasarım öğeleri paylaşıldı. Sızan bu görüntüler, Samsung’un yakında çıkacak olan Galaxy Z Flip 3 akıllı telefonunun tasarımı ve renk çeşitleri hakkında bilgi verdi.

Samsung Galaxy Z Flip 3’ün görüntüler sızdı

Bu görüntüler ek olarak Samsung’un yakında çıkacak olan akıllı telefonunun bazı özellikleri de raporlarda paylaşıldı.

Lansmandan önce ortaya çıkan bu raporlar yaklaşmakta olan Galaxy Z Flip 3 akıllı telefonun geçen yıl piyasaya sürülen Samsung Galaxy Z Flip 2’den ne kadar farklı olacağını gösteriyor. Lansman öncesi Samsung da etkinlik hakkında bir teaser paylaştı. Sızdırılan teaser, 11 Ağustos lansman tarihinin yanı sıra Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3’ün bir çizimini gösteriyor. Ancak teaser Wear OS akıllı saati ile ilgili hiçbir şeyden bahsetmiyor.

Sızıntılara göre, 8 GB RAM ile 256 GB depolama alanına sahip olacak Galaxy Z Flip 3’ün başlangıç ​​fiyatı 1.249 $ olacak. Rapora göre Galaxy Z Flip 3, orijinal Galaxy Z Flip’ten yaklaşık 100 $ daha ucuz olacak. Bunun dışında eski raporlara göre Galaxy Z Flip 3 Beyaz, Siyah, Zeytin, Yeşil ve Mor renk seçenekleriyle sunulacak. Samsung Galaxy Z Flip 3 Tasarım ve Özelliklerine gelirsek; Cihaz 6.7 inç FHD+ katlanabilir AMOLED ekranla gelecek. Render görüntüler, bu telefonda çift 12MP kamera kurulumu ve 10MP selfie kamera gösteriyor. Galaxy Z Flip 3 akıllı telefonun Qualcomm Snapdragon 888 SoC ile 8 GB’a kadar RAM ve 128 GB depolama alanı ile sunulabileceği söyleniyor. Cihaz bir güç düğmesi ve parmak izi sensörüne sahip olacak. Sızıntı ayrıca, yaklaşmakta olan bu akıllı telefonun  suya dayanıklı olduğunu ve su geçirmez bir arka plana sahip olduğunu gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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