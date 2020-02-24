Samsung Galaxy Z Flip'in ekranındaki sır perdesi aralandı!

Samsung Galaxy Z Flip çıktığı gibi büyük ilgi çekti. Galaxy Z Flip, Galaxy Fold'un daha da gelişmiş hali. Her ne kadar donanım tarafında bunu çok net olarak hissetmesek de özellikle katlanabilir ekran teknolojisinin değişimini Galaxy Z Flip'te görebiliyoruz. Bu değişimlerden en dikkat çekeni Galaxy Z Flip'in Samsung tarafından UTG olarak adlandırılan Ultra İnceltilmiş Cam teknolojisi oldu. Bu teknoloji sayesinde ilk kez katlanabilir bir akıllı telefonun ekranı bükülebilir cam ile darbelere ve çiziklere karşı dayanıklı hale getirildi. Bu teknoloji ile birlikte artık tırnak ucuyla bile çizilmeyecek katlanabilir akıllı telefonların hayalini kurarken, Galaxy Z Flip'in dayanıklılığının test edildiği çeşitli videolarda aslında UTG teknolojisinin çok da dayanıklı olmadığını neredeyse Galaxy Fold gibi kolayca çizilebildiğini gördük. Bu durum üzerine tepkilerin hedefi olan Samsung, Galaxy Z Flip'in ekranının altında koruyucu bir katman olduğunu söyledi. Fakat firma katman hakkında daha fazla detay vermedi. Bugün gizemli katmanın ne olduğu, nasıl bir işleve sahip olduğu şirket içi belgelerde ortaya çıktı.

SAMSUNG GALAXY Z FLİP'İN GİZEMLİ KATMANI AÇIĞA ÇIKTI

Samsung içinden gelen raporlara göre, Galaxy Z Flip'in UTG katmanının altında şokları emen bir katman daha var. Bu katman şokları emen bir katman olarak öne çıkıyor. Çatlak ve baloncuk gibi sorunları azaltan katmanın, Galaxy Z Flip'i darbelere ve çarpmalara karşı dayanıklı hale getirdiği söyleniyor.

SAMSUNG GALAXY Z FLİP'İN EKRANI KIRILSA BİLE...

Galaxy Z Flip'in ekranı her ne kadar Galaxy Fold'a göre daha dayanıklı olsa da hala bir akıllı telefonun ekranı kadar sağlam değil. Ancak Samsung burada çalışmalarını UTG katmanın altında toplamış ve UTG ekrana zarar gelse dahi UTG katmanın altında yer alan bu gizemli katman sayesinde Galaxy Z Flip'in ekranını koruma altına almış.



