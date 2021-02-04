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Samsung Galaxy Z Flip’in fiyatını düşürdü

04.02.2021 09:19 | Son Güncelleme:
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Samsung Galaxy Z Flip’in fiyatını düşürdü

Samsung katlanabilir ekranlı modeli Galaxy Z Flip’in fiyatını düşürdü. İşte indirimli Galaxy Z Flip fiyatı.

Katlanabilir ekranlı akıllı telefon pazarındaki önemli isimlerden olan Samsung, geçtiğimiz yıl Fold’un yanına Flip modelini de eklemişti. Flip, Fold’un aksine küçük ve boyuna açılan bir yapıdaydı.

Motorola’nın Razr modeline benzeyen Z Flip ülkemizde de 15.000 TL’lik fiyat etiketiyle satışa çıkmıştı.

FİYATTA 250 DOLARLIK DÜŞÜŞ

Şimdiye kadar ABD’de 1449 dolarlık fiyat etiketiyle satılan Z Flip’in fiyatı önemli oranda düştü. Samsung Z Flip'in fiyatını 1449 dolardan, 1199 dolara indirdi. Yani kabaca 250 dolarlık bir indirimden bahsedebiliriz.

Peki bu indirim ülkemizdeki fiyatlara da yansır mı? Şimdi bundan biraz bahsedelim.

Malum son dönemde döviz kuru önemli oranda düştü. Dolar şimdilerde 7.2TL seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Muhtemelen bu düşüş trendi bir süre daha devam edecek.

Kurlar bu kadar düşük bir seviyedeyken, ülkemize ithal olarak gelen teknoloji cihazlarının aynı fiyat seviyesinde kalması pek de mantıklı olmayacaktır. Kaldı ki Z Flip’in ülkemizdeki fiyatı kısa süre içerisinde 12.000 TL seviyelerine kadar düşmüştü.

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Hatta şimdilerde 7.500 TL ile 9.000 TL fiyat aralığında Galaxy Z Flip bulmak mümkün. Üstelik bu telefonlarda Samsung Türkiye garantisi de mevcut. Yani normal kurla bile bu telefonun ülkemizdeki fiyatı ABD’deki fiyatından daha ucuz.

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