Samsung Galaxy Z Flip’in fiyatını düşürdü

Katlanabilir ekranlı akıllı telefon pazarındaki önemli isimlerden olan Samsung, geçtiğimiz yıl Fold’un yanına Flip modelini de eklemişti. Flip, Fold’un aksine küçük ve boyuna açılan bir yapıdaydı.

Motorola’nın Razr modeline benzeyen Z Flip ülkemizde de 15.000 TL’lik fiyat etiketiyle satışa çıkmıştı.

FİYATTA 250 DOLARLIK DÜŞÜŞ

Şimdiye kadar ABD’de 1449 dolarlık fiyat etiketiyle satılan Z Flip’in fiyatı önemli oranda düştü. Samsung Z Flip'in fiyatını 1449 dolardan, 1199 dolara indirdi. Yani kabaca 250 dolarlık bir indirimden bahsedebiliriz.

Peki bu indirim ülkemizdeki fiyatlara da yansır mı? Şimdi bundan biraz bahsedelim.

Malum son dönemde döviz kuru önemli oranda düştü. Dolar şimdilerde 7.2TL seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Muhtemelen bu düşüş trendi bir süre daha devam edecek.

Kurlar bu kadar düşük bir seviyedeyken, ülkemize ithal olarak gelen teknoloji cihazlarının aynı fiyat seviyesinde kalması pek de mantıklı olmayacaktır. Kaldı ki Z Flip’in ülkemizdeki fiyatı kısa süre içerisinde 12.000 TL seviyelerine kadar düşmüştü.