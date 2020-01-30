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Samsung Galaxy Z Flip'in özellikleri belli oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.01.2020 09:30 | Son Güncelleme

Katlanabilir telefon furyasına 2019’un başında katılan Güney Koreli Samsung, 1.980 dolar fiyat etiketi ile dünya çapında pek başarılı satış rakamı elde edememişti. Tablet-Telefon formunun tutmayacağının çok erken farkına varan Samsung, bu yıl karşımıza dikine katlanan telefonu ile çıkacak.

Samsung Galaxy Z Flip'in özellikleri belli oldu

11 Şubat 2020’deki etkinlikte tanıtılacak olan Samsung Galaxy Z Flip adındaki telefonun özellikleri bugün belli oldu. Telefonun ekranı açılında 6.7 inç büyüklüğünde olacak. 22:9 oranlı bu ekran 2636 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip olacak. Ekranda Dinamik AMOLED panel kullanılacak.

Telefonun kalbinde ise Qualcomm’un Snapdragon 855 Plus yonga seti ve 8 GB RAM yer alacak. 12 Megapiksel geniş açılı + 12 Megapiksel ultra geniş açılı lens ile gelecek olan telefonda 256 GB dahili depolama birimi bulunacak.

3.300 mAh kapasiteli bataryadan beslenecek olan telefonun 1.500 Euro fiyata sahip olacağı da aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

Katlanabilir telefonların dikine katlanma olayı, yatay katlanmadan daha fazla kullanışlı olacak gibi görünüyor.

Motorola’nın başlattığı bu furyaya Samsung’dan sonra Huawei ve Xiaomi’nin de ekleneceğini düşünüyoruz. Katlanabilir telefonların hala istenilen fiyat seviyesinde olmadığı aşikar. Fiyatların düşmesi için 1-2 yıl daha beklemek en mantıklısı olacak.Son olarak bu telefonların ekranlarının belli bir süre sonra katlanmaya bağlı olarak aşındığını belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Samsung Galaxy Z Flip

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